大人気の ダンク ナイキ ロー DUNK NIKE サンバ スニーカー

⭐︎ご覧頂き誠にありがとうございます

【商 品 情 報 】

ブランド名 : NIKE

商 品 名:Nike Dunk Low Co.JP Samba 2020

色 柄:

サ イ ズ:28.0

型番: CZ2667-400

#NIKE

#Basketball

#NikeDunkLowCo_JPSamba2020

メインカラー···グレー、ブルー、レッド

人気モデル···NIKE ダンク

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

