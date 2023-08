■□即完売品❕

※ナイキの人気スニーカー…

【ダンク ハイ レトロ "チャンピオンシップ ネイビー"】に、なります。

かっこいいですよ〜!♫

いかがでしょうか?!。♡

◆ご購入の際は、迅速に配送させて貰います。

※(メルカリ 本人確認、スピードバッジ取得済み!)

★品名

※NIKE ナイキ ダンク ハイ レトロ "チャンピオンシップ ネイビー"

【ビラノバ大学カラー】

★備品

※【専用箱付き、タグなし】

★サイズ

※Jp.27,5cm Us.9,5

★品番

※DD1399-104

★カラー

※ミッドナイトネイビー

&ホワイト

★素材

※甲:天然皮革+合成繊維

※底:ゴム底

★生産国

※ベトナム

■状態

※未使用に近い。

(試し履き程度に一度履きましたが、キズや汚れアウトソールの減りは、ほとんどございません。画像にて、ご確認下さいませ。)

※シューレースは、白に変えて有ります。

※新品に近いですが微細な傷、箱の汚れや破損、中の梱包紙は破れ等、少なからずあるかと思いますので、ご了承の上お買い上げお願いします

■商品説明

※〈キーポイント〉

こちらはオリジナルカラーの1つである“ビラノバ大学”のチームカラーです。

※復刻モデルの“DUNK HI RETRO(ダンク ハイ レトロ)”になります。

※スムースレザーのアッパーにネイビーとホワイトのカラーリングを落とし込んだ

落ち着いた印象の一足。

◆(何かございましたら、お気軽に、コメント下さいませ。)

※VANS ※ナイキ

※バンズ ※コンバース

※黒 ※アディダス

※オシャレ ※レジャー

※メンズ ※通勤

※レディース ※スニーカー

※プレゼント

※NIKE ※ダンク

※ダンクハイ

※エアジョーダン

※エアジョーダン1

※オフホワイト

※シュプリーム

※dunk ※supreme ※offwhite

※dunkhigh ※airjordan1

など、お好きな方もどうぞ。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

