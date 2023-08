【最安値挑戦！】 EW-CDP54-Sパナソニック 電動歯ブラシ ドルツシルバー 電動歯ブラシ

型番: EW-CDP54-S

メーカー:Panasonic(パナソニック)

JAN: 4549980443262

送料無料です。

展示品ですが未使用です。

展示の際に擦れがある可能性があります。

付属品は画像にて確認お願いします。

外箱に保管時についた擦れがありますので神経質な方はご購入をお控え下さい。

プチプチに包んだ後ダンボールに入れて迅速に発送致します。

♯00001

♯EW-CDP54-S

♯Panasonic

♯パナソニック

♯電動歯ブラシ

♯ドルツ

♯Doltz

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

型番: EW-CDP54-Sメーカー:Panasonic(パナソニック)JAN: 4549980443262送料無料です。展示品ですが未使用です。展示の際に擦れがある可能性があります。付属品は画像にて確認お願いします。外箱に保管時についた擦れがありますので神経質な方はご購入をお控え下さい。プチプチに包んだ後ダンボールに入れて迅速に発送致します。♯00001♯EW-CDP54-S♯Panasonic♯パナソニック♯電動歯ブラシ♯ドルツ ♯Doltz

