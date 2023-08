祝開店！大放出セール開催中 TREND L　NIKE JACKET コーチジャケット トレンド レトロ ブルゾン

◆品名◆

Nike Trend Capsule Apparel Collection

NIKE AS M NSW NIKE TREND WC 1

◆サイズ◆

トップ画像、タイトル、サイズカテゴリーに記載しています。

S 肩幅45.5 身幅56.5 着丈69 袖丈62

M 肩幅47 身幅58.5 着丈69 袖丈62

L 肩幅48 身幅59.5 着丈72 袖丈62

XL 肩幅50 身幅63 着丈72.5 袖丈63

XXL 肩幅51 身幅67 着丈74 袖丈64

◆カラー◆

黒

◆状態◆

未使用。タグ付き。

◆商品説明◆

国内正規品。

かつてないほど丈夫なコーチジャケット。

新鮮でありながら馴染みのあるナイキ スポーツウェア ジャケット。

厚手のキャンバス素材とキルト加工を施したウーブン素材の裏地を使用し、クラシックなコーチジャケットを一新しました。

胸と背面パネルに施されたサテンの刺繍が、時代を超えて愛されるスタイルを演出します。

耐久性に優れたキャンバス素材により、快適な着心地が持続します。

Therma-FIT断熱素材を詰めてステッチを施したウーブン素材の裏地で、暖かい着心地とワークウェアのスタイルを実現しました。

ビンテージ感のあるデザイン

クラシックなカラーと光沢のある滑らかなサテンの刺繍で、時代を超えて愛されるスタイルにFuturaロゴをあしらいました。

メタルのスナップボタンで着脱が簡単。

ドローストリングで裾のフィット感を調節可能。

小物の収納に便利なフロントポケット。

簡単に掛けることができるロッカーループ。

商品の詳細

ゆったりとした着用感のルーズフィット

本体:コットン100% 裏地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100%

洗濯機洗い可能

ナイキ スポーツウェア メンズジャケット

Nike Sportswear Men's Jacket

SB コーチジャケット オーバーサイズ / ビッグシルエット / 秋服 / 通勤 / 通学 / 部活 / ゴルフ / ライトアウター / スポーツMIX / スポーツミックス / トラックジャケット / 冬服

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

