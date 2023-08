即購入 お値下げコメント大歓迎です*

◼︎ 45R フォーティファイブ アール

◼︎ ギマニットカーディガン

◼︎ 定価 27,500円

襟付きのシンプルなデザインのカーディガンです。

日本製 MADE IN JAPAN

45rらしいナチュラルで、上質な作り。

コットン糸をこんにゃく糊でコーティングした擬麻素材。

まるで麻のような風合いとシャリッとした着心地が特徴です。

薄手でほんのり透け感あり

コットン素材なのでご自宅での洗濯が可能です。

未使用 タグ付き

色違いで購入したとてもお気に入りの品です。

こちらは1度も着ておらず自宅保管ですので、全くの新品ではありませんが大変綺麗な状態です。

真夏の羽織としてはもちろん、ボタンを閉じてプルオーバーとしても着用いただける万能カーディガンです!

▶︎カラー

オフホワイト

ほんのりベージュがかった、生成色のようなナチュラルカラー

▶︎素材

表生地 綿コットン100%

▶︎サイズ

記載3

未使用 45R ギマニットカーディガン リネンライク 綿100% オフホワイト

M-Lサイズ位

身幅47

肩幅37

着丈58.5

袖丈60

=・=・=・=・=・=

全商品はこちら

#nana_shop

パラスパレス

マーガレットハウエル

ロンハーマン

トゥモローランド

TOUJOUR

春夏服 など出品中

=・=・=・=・=・=

管理no.0290505

袖丈···長袖

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フォーティファイブアール 商品の状態 未使用に近い

