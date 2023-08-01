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商品の説明
【商品説明】
天然 スポジュメン クンツァイト リング 13号 ピンク ソーティング
ティファニー ハーモニー 0.18ctダイヤモンドリング 9号 私的刻印無し
カラー：ゴールドカラー
4℃ K18 イエローゴールド リング
材質 ：K18
限定お値下げ ハワジュ ローカルブランド リング
重量 ：約1.4g
★サイズ12号★K18ピンクゴールド/ダイヤモンドリング0.02★マット仕上げ★
号数 ：約6号
【Agete】アガット ダイヤモンド＆18K リング ミル打ち １１号
内径 ：約15㎜
Dior 赤リボン リング
縦幅 ：約4.3㎜～1.5㎜
18金 ベネトン リング パール、ルビー ヴィンテージ 11号
Vivienne キングリング M レッド×ゴールド
バフ研磨のみ行っております。
千足金 ハートゴールドリング
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
【TIFFANY&Co.】ティファニー シグネチャー シルバー925×K18ゴー
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
TSUTSUMI☆K18イエローゴールドダイヤモンドリング ツツミ 指輪
✧*。 Justin Davis SILVER リング✧*。
目立つ大きな傷はございません。
K18 ダイヤモンド Vライン ゴールド リング 天然ダイヤモンド
微かな小傷がございます。
最終値下BOUCHERON ファセットソリテールダイヤリング K18 9号
☆限界お値下げ☆スタージュエリー☆ダイヤハーフエタニティリング
基本はネコポス発送でございます。
"Miró" ダイヤモンド リング hirotaka
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
指輪 K18YG PT900 非加熱サファイア ダイヤモンド リング 12号
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
本翡翠指輪 k18 氷種ヒスイ リング ダイヤ 高級品 陽緑 ダイヤモンド
【新品未使用】PT950 天然ダイヤモンド リング
質屋が購入
Pt950ダイヤモンドリング プラチナ ダイヤ サムシングブルー
【新品仕上げ済 現行モデル】ミキモト ダイヤ パール ネックレス【11639】
アーカーブラン ahkah blanc ピンキーリング K18ダイヤモンド
#K18
プラチナダイアモンド指輪
#18金
【ダイヤモンド】 リング pt900 12号 プラチナ 婚約指輪 結婚指輪
#750
ご専用イギリスアンティーク オールドカットダイヤ デイジーリング １８金
#指輪
田崎真珠 TASAKI 指輪 鳥 ゴールド 9号
#ゴールド
専用 値下げ 翡翠リング
#gold
K18WGダイヤモンドサファイアピアス pt900ダイヤモンドサファイアリング
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
極 美品 12号 ジャスティンデイビス デュオチャーム リング SRJ580
【お値下】ハートダイヤリング ホワイトゴールド 750
printemps アクセサリー バングル
美品 10号 SWAGGER スワッガー ドル ダラー リング 指輪 ジルコニア
ティファニーハーモニー バンドリング 8号サイズ
レア 美品 バーバリー K18YG プラチナ ダイヤ グリーントルマリン リング
SAMISTARの1カラットダイヤのリング！
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約1.4g号数 ：約6号内径 ：約15㎜縦幅 ：約4.3㎜～1.5㎜バフ研磨のみ行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。目立つ大きな傷はございません。微かな小傷がございます。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
【完売】 18金 K18 デザインリング レディース 1.4g 6号 Z924 リング
375
39分钟前
【完売】 18金 K18 デザインリング レディース 1.4g 6号 Z924 リング
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(税込) 送料込み
9
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アクセサリー
リング
18金 K18 デザインリング レディース 1.4g 6号 Z924
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
配送の方法
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発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
edacc456c2fea
1404
本人確認済
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コメント (9)
【完売】 18金 K18 デザインリング レディース 1.4g 6号 Z924 リング
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【完売】 18金 K18 デザインリング レディース 1.4g 6号 Z924 リング
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