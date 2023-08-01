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【完売】 18金 K18 デザインリング レディース 1.4g 6号 Z924 リング

商品の説明

【商品説明】
天然 スポジュメン クンツァイト リング 13号 ピンク ソーティング

ティファニー　ハーモニー　0.18ctダイヤモンドリング　9号　私的刻印無し
カラー：ゴールドカラー
4℃ K18 イエローゴールド リング
材質　：K18
限定お値下げ　ハワジュ　ローカルブランド　リング
重量　：約1.4g
★サイズ12号★K18ピンクゴールド/ダイヤモンドリング0.02★マット仕上げ★
号数　：約6号
【Agete】アガット　ダイヤモンド＆18K リング　ミル打ち　１１号
内径　：約15㎜
Dior 赤リボン　リング
縦幅 ：約4.3㎜～1.5㎜
18金 ベネトン リング パール、ルビー ヴィンテージ 11号

Vivienne キングリング M レッド×ゴールド
バフ研磨のみ行っております。
千足金　ハートゴールドリング
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
【TIFFANY&Co.】ティファニー シグネチャー シルバー925×K18ゴー
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
TSUTSUMI☆K18イエローゴールドダイヤモンドリング　ツツミ　指輪

✧*。 Justin Davis SILVER リング✧*。
目立つ大きな傷はございません。
K18 ダイヤモンド Vライン ゴールド リング 天然ダイヤモンド
微かな小傷がございます。
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☆限界お値下げ☆スタージュエリー☆ダイヤハーフエタニティリング
基本はネコポス発送でございます。
"Miró" ダイヤモンド リング　hirotaka
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
指輪 K18YG PT900 非加熱サファイア ダイヤモンド リング 12号
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
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アーカーブラン ahkah blanc ピンキーリング K18ダイヤモンド
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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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SAMISTARの1カラットダイヤのリング！
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質　：K18重量　：約1.4g号数　：約6号内径　：約15㎜縦幅 ：約4.3㎜～1.5㎜バフ研磨のみ行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。目立つ大きな傷はございません。微かな小傷がございます。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。質屋が購入#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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39分钟前

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edacc456c2fea

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