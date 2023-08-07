定番のお歳暮＆冬ギフト GPD POCKET 初代 ノートPC

GPD POCKETです。
Gtune ゲーミングノートパソコン
少し細かなスレ傷はありますが、比較的綺麗だと思われます。
10日まで! 757）Apple MacBook Air 13インチ 2017
ガジェット好きな方如何でしょうか。
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