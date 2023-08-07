お知らせ ログイン 会員登録 出品
定番のお歳暮＆冬ギフト GPD POCKET 初代 ノートPC

商品の説明

GPD POCKETです。
Gtune ゲーミングノートパソコン
少し細かなスレ傷はありますが、比較的綺麗だと思われます。
10日まで! 757）Apple MacBook Air 13インチ 2017
ガジェット好きな方如何でしょうか。
Hp Probook 430g6 i5/8/256GB+MsOffice2021
初期化して発送します。
15.6型 NEC　VK23TF-U　i5-6200U 8G HDD500G

MacBook Air (Retina,13-inch)
Bluetooth/Wifi/タッチパネル対応
LenovoThinkPadL470
intel製4コアCPU/SSDドライブ
初期設定済PC【美品】レッツノートSZ6爆速新品SSD512GB DVDパソコン
イヤホンジャック/HDMI/USB-A/USB-C
james.king様専用
フルHD対応
【タッチパネル搭載・動作快適】NEC LaVie PC-LL750MSB

大容量 高速 CF-NX4 SSD1TB メモリ16GB
#ShenzhenGPDTechnology
P-6【FUJITSU・i5・SSD】すぐに使えるノートパソコン✨初心者の方に✨
#GPD #ノートパソコン #ノートPC #Windows #Windows10 #UMPC #Macbook #パソコン #ガジェット #ラップトップ

Office付き‼️ Let's Note　CF-SZ6RDQVS　ノートパソコン

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

ThinkPad X100e MEM2GB SSD32GB
GPD POCKETです。少し細かなスレ傷はありますが、比較的綺麗だと思われます。ガジェット好きな方如何でしょうか。初期化して発送します。Bluetooth/Wifi/タッチパネル対応intel製4コアCPU/SSDドライブイヤホンジャック/HDMI/USB-A/USB-CフルHD対応#ShenzhenGPDTechnology#GPD #ノートパソコン #ノートPC #Windows #Windows10 #UMPC #Macbook #パソコン #ガジェット #ラップトップ

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

定番のお歳暮＆冬ギフト GPD POCKET 初代 ノートPC

8分钟前

定番のお歳暮＆冬ギフト GPD POCKET 初代 ノートPC

¥20,000 ¥11,200

(税込) 送料込み
4
14
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

ad4e1bcc134

 1019

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (14)

ad4e1bcc134
定番のお歳暮＆冬ギフト GPD POCKET 初代 ノートPC 定番のお歳暮＆冬ギフト GPD POCKET 初代 ノートPC

GPD Pocket 3 高階版(Intel i7-1195G7/16+1000GB) (香港行貨, 原廠一年

GPD Pocket 3 高階版(Intel i7-1195G7/16+1000GB) (香港行貨, 原廠一年


GPD Pocket Firmware & Driver & BIOS-Shenzhen GPD Technology

GPD Pocket Firmware & Driver & BIOS-Shenzhen GPD Technology


GPD Pocket Firmware & Driver & BIOS-Shenzhen GPD Technology

GPD Pocket Firmware & Driver & BIOS-Shenzhen GPD Technology


GPD pocket 3 1195 高配版512G, 電腦＆科技, 手提電腦- Carousell

GPD pocket 3 1195 高配版512G, 電腦＆科技, 手提電腦- Carousell


GPD Pocket 3 高階版(Intel i7-1195G7/16+1000GB) (香港行貨, 原廠一年

GPD Pocket 3 高階版(Intel i7-1195G7/16+1000GB) (香港行貨, 原廠一年


Gpd Pocket的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo

Gpd Pocket的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo


GPD Pocket 3 高階版(Intel i7-1195G7/16+1000GB) (香港行貨, 原廠一年

GPD Pocket 3 高階版(Intel i7-1195G7/16+1000GB) (香港行貨, 原廠一年

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 定番のお歳暮＆冬ギフト GPD POCKET 初代 ノートPC
© www.inba.net, Inc.