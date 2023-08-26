お知らせ ログイン 会員登録 出品
贈り物 powder☆下迫秀樹☆美品☆ほぼ未使用☆ネコ☆スカーフ ストール/スヌード

商品の説明

今はなきpowderのスカーフです。
〘 極美品 〙シャネル ストール ココマーク ロゴ ゴールド シルク 箱付き
ほぼ未使用のまま自宅保管していたものです。
鎌倉　テイクオフ　takeoff 日本製 ストール　ブルー　青　オフホワイト
特にダメージなしのキレイな状態です。
R&D.M.Co- リネンギンガムチェックストール　オールドマンズテーラー

【新品】完売 ★ファリエロサルティ smorfietta コミックストール

未使用 FALIERO SARTI ファリエロサルティ ストール　ピンク系
○ブランド: powder
専用です　Khadi and Coカディアンドコー　コットンストール新品
以外引用
マナオラハワイ パレオ グレー系 新品
powder - ファッションデザイナーの下迫秀樹が立ち上げたレディースブランド。1993年にピンクハウスから独立した。2005年にブランドを解散し販売終了。
Johnstons of Elgin カシミヤ 大判 ストール ブラックウォッチ

エトロ　シルク混　大判ショール　ストール
○デザイナー:下迫秀樹
【美品】エルメス マルジェラ期 カシミヤ リネン 大判ストール 生成り 廃盤

ルイヴィトン　モノグラム　大判　ストール　ネイビー　匿名配送　即日発送
○商品名: スカーフ
コレクションSample3 ラグジュアリー　袋織ストライプ　ストール　非売品

新品ファリエロサルティ AZZURRA アズーラ　大判カシミア混ストール♪
○状態: 超美品
ターラブランカ　TARA BLANCA ストール　刺繍　黒　ブラック　フリンジ
※長期保管品ですが、ダメージなしのキレイなお品です。
伊製　エトロ　ウール70％×シルク30％ストール　大判

【新品未使用】スタイルデリ サマーカシミヤストール

ジョンストンズカシミヤストール大判BEAMS購入

ルイヴィトン LOUIS VUITTON モノグラム ストール スカーフ ワイン
PINK HOUSE
エルメス エクスリブリス ストール シルク100%ジョーゼット　天女の羽衣感
ピンクハウス
エルメス　モスリン
powder
GUSHLOW&COLEガシュロウ＆コール ストール
パウダー
■FENDIフェンディ■ブラック系ロゴ入り柄シルクロング ストール◆

シャネル　ストール カシミヤ & シルクセレブ愛用 マフラー
ねこ
スポーツマックス　お花編みボレロ　新品
猫柄
フェラガモストール
アニマル

【HERMES】コットン スカーフTHALASSA ボート柄 パレオ エルメス

商品の情報

ブランドピンクハウス
商品の状態未使用に近い

ETRO エトロ シルクシフォン ペイズリー大判スカーフ

ラルフローレン パシュミナ シルク 超大判 大判ストール ストール ブラウン 茶
今はなきpowderのスカーフです。ほぼ未使用のまま自宅保管していたものです。特にダメージなしのキレイな状態です。○ブランド: powder 以外引用powder - ファッションデザイナーの下迫秀樹が立ち上げたレディースブランド。1993年にピンクハウスから独立した。2005年にブランドを解散し販売終了。○デザイナー:下迫秀樹○商品名: スカーフ○状態: 超美品※長期保管品ですが、ダメージなしのキレイなお品です。PINK HOUSEピンクハウスpowderパウダー猫ねこ猫柄アニマル

商品の情報

ブランドピンクハウス
商品の状態未使用に近い

贈り物 powder☆下迫秀樹☆美品☆ほぼ未使用☆ネコ☆スカーフ ストール/スヌード

7分钟前

贈り物 powder☆下迫秀樹☆美品☆ほぼ未使用☆ネコ☆スカーフ ストール/スヌード

¥12,800 ¥10,880

(税込) 送料込み
7
7
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

b5b17803e6a

 1372

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (7)

b5b17803e6a
贈り物 powder☆下迫秀樹☆美品☆ほぼ未使用☆ネコ☆スカーフ ストール/スヌード 贈り物 powder☆下迫秀樹☆美品☆ほぼ未使用☆ネコ☆スカーフ ストール/スヌード

残りわずか】 powder☆下迫秀樹☆美品☆ほぼ未使用☆ネコ☆スカーフ

残りわずか】 powder☆下迫秀樹☆美品☆ほぼ未使用☆ネコ☆スカーフ


最新情報 powder 下迫秀樹 美品 品質のいいPowder☆下迫秀樹☆美品

最新情報 powder 下迫秀樹 美品 品質のいいPowder☆下迫秀樹☆美品


ヤフオク! -「powder 下迫秀樹」(ブランド別) の落札相場・落札価格

ヤフオク! -「powder 下迫秀樹」(ブランド別) の落札相場・落札価格


2023年最新】パウダー 下迫の人気アイテム - メルカリ

2023年最新】パウダー 下迫の人気アイテム - メルカリ


ヤフオク! -「powder 下迫秀樹」(ブランド別) の落札相場・落札価格

ヤフオク! -「powder 下迫秀樹」(ブランド別) の落札相場・落札価格


2023年最新】パウダー 下迫の人気アイテム - メルカリ

2023年最新】パウダー 下迫の人気アイテム - メルカリ


ヤフオク! -「powder 下迫秀樹」(ブランド別) の落札相場・落札価格

ヤフオク! -「powder 下迫秀樹」(ブランド別) の落札相場・落札価格

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 贈り物 powder☆下迫秀樹☆美品☆ほぼ未使用☆ネコ☆スカーフ ストール/スヌード
© www.inba.net, Inc.