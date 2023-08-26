贈り物 powder☆下迫秀樹☆美品☆ほぼ未使用☆ネコ☆スカーフ ストール/スヌード

今はなきpowderのスカーフです。

〘 極美品 〙シャネル ストール ココマーク ロゴ ゴールド シルク 箱付き

ほぼ未使用のまま自宅保管していたものです。

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特にダメージなしのキレイな状態です。

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【新品】完売 ★ファリエロサルティ smorfietta コミックストール



未使用 FALIERO SARTI ファリエロサルティ ストール ピンク系

○ブランド: powder

専用です Khadi and Coカディアンドコー コットンストール新品

以外引用

マナオラハワイ パレオ グレー系 新品

powder - ファッションデザイナーの下迫秀樹が立ち上げたレディースブランド。1993年にピンクハウスから独立した。2005年にブランドを解散し販売終了。

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○デザイナー:下迫秀樹

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○商品名: スカーフ

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○状態: 超美品

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※長期保管品ですが、ダメージなしのキレイなお品です。

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商品の情報 ブランド ピンクハウス 商品の状態 未使用に近い

今はなきpowderのスカーフです。ほぼ未使用のまま自宅保管していたものです。特にダメージなしのキレイな状態です。○ブランド: powder 以外引用powder - ファッションデザイナーの下迫秀樹が立ち上げたレディースブランド。1993年にピンクハウスから独立した。2005年にブランドを解散し販売終了。○デザイナー:下迫秀樹○商品名: スカーフ○状態: 超美品※長期保管品ですが、ダメージなしのキレイなお品です。PINK HOUSEピンクハウスpowderパウダー猫ねこ猫柄アニマル

商品の情報 ブランド ピンクハウス 商品の状態 未使用に近い

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