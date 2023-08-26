贈り物 powder☆下迫秀樹☆美品☆ほぼ未使用☆ネコ☆スカーフ ストール/スヌード

今はなきpowderのスカーフです。
〘 極美品 〙シャネル ストール ココマーク ロゴ ゴールド シルク 箱付き
ほぼ未使用のまま自宅保管していたものです。
鎌倉 テイクオフ takeoff 日本製 ストール ブルー 青 オフホワイト
特にダメージなしのキレイな状態です。
R&D.M.Co- リネンギンガムチェックストール オールドマンズテーラー
【新品】完売 ★ファリエロサルティ smorfietta コミックストール
未使用 FALIERO SARTI ファリエロサルティ ストール ピンク系
○ブランド: powder
専用です Khadi and Coカディアンドコー コットンストール新品
以外引用
マナオラハワイ パレオ グレー系 新品
powder - ファッションデザイナーの下迫秀樹が立ち上げたレディースブランド。1993年にピンクハウスから独立した。2005年にブランドを解散し販売終了。
Johnstons of Elgin カシミヤ 大判 ストール ブラックウォッチ
エトロ シルク混 大判ショール ストール
○デザイナー:下迫秀樹
【美品】エルメス マルジェラ期 カシミヤ リネン 大判ストール 生成り 廃盤
ルイヴィトン モノグラム 大判 ストール ネイビー 匿名配送 即日発送
○商品名: スカーフ
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新品ファリエロサルティ AZZURRA アズーラ 大判カシミア混ストール♪
○状態: 超美品
ターラブランカ TARA BLANCA ストール 刺繍 黒 ブラック フリンジ
※長期保管品ですが、ダメージなしのキレイなお品です。
伊製 エトロ ウール70％×シルク30％ストール 大判
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ルイヴィトン LOUIS VUITTON モノグラム ストール スカーフ ワイン
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ラルフローレン パシュミナ シルク 超大判 大判ストール ストール ブラウン 茶
今はなきpowderのスカーフです。ほぼ未使用のまま自宅保管していたものです。特にダメージなしのキレイな状態です。○ブランド: powder 以外引用powder - ファッションデザイナーの下迫秀樹が立ち上げたレディースブランド。1993年にピンクハウスから独立した。2005年にブランドを解散し販売終了。○デザイナー:下迫秀樹○商品名: スカーフ○状態: 超美品※長期保管品ですが、ダメージなしのキレイなお品です。PINK HOUSEピンクハウスpowderパウダー猫ねこ猫柄アニマル