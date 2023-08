Lee 101z

綿100%(左綾デニム)

インディゴ ブルー

レギュラーストレート

日本製

デッドストック

W30

実寸

ウエスト : 約82cm

股上 : 約31cm

股下 : 約91cm(裾上げなし)

裾幅: 約21.5

1955年、映画「理由なき反抗」「ジァイアンツ」の劇中でジェームズ ディーンが着用した物をエドウィンが完全に再現したモデル。

ワーナーブロスの衣装保管庫にあった実物を基に復刻した2010年モデルです。

当時数量限定であっという間に完売でした。

なかなか市場に出回ることがないので、早い者勝ちです。

2015年に再販されましたが、腰帯内側のワーナーブロスの「管理番号ネーム」と「JDスタンプ」が無いモデルでした。

GRIPPERジッパー 革パッチ センター黒タグ 両耳付き ディーン 白タグ J D ロゴ

#リーバイス

#ラングラー

#ウエアハウス

#フェローズ

#フルカウント

#デッドストック

#ヴィンテージ

#ビンテージ

#50's

#60's

#70's

#マクレガー

#タクシードライバー

#XX

#大戦

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リー 商品の状態 新品、未使用

