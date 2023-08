贅沢 雪下まゆ"bipolar" inside outside / 版画

雪下まゆさんの抽選作品です。

ラッセン ルビー オブ ザ サウスパシフィック 版画

"bipolar" inside / outside

浮世絵美人画の極致三枚続き絵全20巻 手摺木版画

ED 20

レア 竹久夢二 「立田姫」大正ロマン 木版画 着物美人 美人画 宵待草 真作保証

Giclee printing / original frame

綾辻行人 奇面館の殺人 ジークレー版画

H380mm × W700mm × D25mm

雪下まゆ"bipolar" inside / outside

額装付

三嶋くろね「Victoria」複製版画

作品証明書付

ベルナール・カトラン リトグラフ 俳諧十撰 「野に山に」 119/175



上村松園没後50周年記念【天保歌枝】限定250部のち31番

海外からも注目されており、若い方からの指示やストリートからの人気も強いです。今後このお値段で出回ることはないと思います。

大場正男 spece of Love シルクスクリーン

この機会にいかがでしょうか。

20 dollar cold cold heart 松山智一



竹久夢二 木版画 【木場の娘】シリアルNO 17 / 250 額装D A

値下交渉はご遠慮下さい。

日本画家 上村松篁リトグラフ 花香鳥鳴『花輝』額装入35/限定150部 共箱



ラッセン 版画 『ムーンリットセレニティ』キャンバース・エーディション

現代アート 草間彌生 奈良美智 村上隆 杉本博司 会田誠 加藤泉 名和晃平 バンクシー KAWS バスキア アート KYNE 松山智一 山口歴 花井祐介 LY いでたつひろ イデタツヒロ TIDE アドリアナオリバー ロッカクアヤコ アンディウォーホル デヴィッドホックニー 五木田智央 ダミアンハースト 武田鉄平 井田幸昌 大山エンリコイサム KAWS Teiji Hayama 友沢こたお Adriana Oliver リカルドゴンザレス フィギュア ロビー Roby Dwi Antono Gerhard Richter Wolfgang Tillmans Damien Hirst ダミアンハースト Andy Warhol シルクスクリーン リトグラフ 版画 Be@rbrick 50% 75% 400% 1000% ゴッホ Javier Calleja ハビア Backsideworks

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

雪下まゆさんの抽選作品です。"bipolar" inside / outsideED 20Giclee printing / original frameH380mm × W700mm × D25mm額装付作品証明書付海外からも注目されており、若い方からの指示やストリートからの人気も強いです。今後このお値段で出回ることはないと思います。この機会にいかがでしょうか。 値下交渉はご遠慮下さい。現代アート 草間彌生 奈良美智 村上隆 杉本博司 会田誠 加藤泉 名和晃平 バンクシー KAWS バスキア アート KYNE 松山智一 山口歴 花井祐介 LY いでたつひろ イデタツヒロ TIDE アドリアナオリバー ロッカクアヤコ アンディウォーホル デヴィッドホックニー 五木田智央 ダミアンハースト 武田鉄平 井田幸昌 大山エンリコイサム KAWS Teiji Hayama 友沢こたお Adriana Oliver リカルドゴンザレス フィギュア ロビー Roby Dwi Antono Gerhard Richter Wolfgang Tillmans Damien Hirst ダミアンハースト Andy Warhol シルクスクリーン リトグラフ 版画 Be@rbrick 50% 75% 400% 1000% ゴッホ Javier Calleja ハビア Backsideworks

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【額付】絹谷幸二「20世紀の富士」【作家直筆サイン】サクラ大戦 リトグラフ 新編八犬伝 松原秀典