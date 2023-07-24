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数量限定価格!! K10WG アメジストリング ヴィンテージリング リング

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ダミアーニ DAMIANI 750PG ピンクゴールド　指輪

アガット★ダイヤモンド シンプル リング★K18 PG
ヴィンテージアメジストリング
Vivienne キングリング M クリーム

【3373】 希少 エルメス リング 指輪 コルセット メキシコ コンビ
サイズ12号
【美品】即日発送 4℃ 18K 指輪 リング 10号 アクアマリン ゴールド
アメジスト約10mm×11mm
ネオンブルー　パライバトルマリン　ダイヤモンドpt900リング
刻印WG K10 M
GSTV3代ヒーリングストーンチャロアイトパラジュームシルバーリング
重さ 4.5ｇ
エルメス　エヴリン　エクリプス　リュバン　スターリング　シルバー

(少し訳有)ハワイアンジュエリー　リング
とろっとろの大粒アメジスト、とても美しいお色です。
【即日発送】俄 NIWAKA ことのは　結婚指輪　ハードプラチナ

Meira T ダイヤモンドリング
ヴィンテージ品を御理解頂ける方に☆
専用JE316鑑付.JF86★2点セット

リング美品 ♯217 サイズ10号ジョージジェンセン /GEORG JENSEN

天然石クンツァイト

4℃ Pt950 プラチナ 指輪 総重量3.0g
#アメジストリング
Pt900アクアマリンダイヤモンドリング
#アメジスト
agete アガット　シェルダイヤ　菱形　k14 リング　9号
#ヴィンテージ
90％引き！総額381万円くらいかけたルビーのリングが、381000円です！❤️
#ヴィンテージリング
美品　agete 13粒ダイヤモンド　リング　13号
#金
天然スターサファイア 12条
#K10WG

ティファニー　指輪　リング　メッシュ　サマセット　シルバー　13号

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

バーマイト.ブルーアンバー！薔薇リング１点モノ

ダイヤモンド0.22-0.75ctPTリング

Pt900 パライバトルマリン　ダイヤモンド　リング

ダブル オープンハート リング ティファニー シルバー ゴールド
お値下げ致しました！ヴィンテージアメジストリングサイズ12号アメジスト約10mm×11mm刻印WG K10 M重さ 4.5ｇとろっとろの大粒アメジスト、とても美しいお色です。ヴィンテージ品を御理解頂ける方に☆#アメジストリング#アメジスト#ヴィンテージ#ヴィンテージリング#金#K10WG

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商品の状態目立った傷や汚れなし

数量限定価格!! K10WG アメジストリング ヴィンテージリング リング

18分钟前

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数量限定価格!! K10WG アメジストリング ヴィンテージリング リング 数量限定価格!! K10WG アメジストリング ヴィンテージリング リング

オリジナルデザイン手作り商品 ∮K14WG アメジスト 繊細な千本透かし

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大粒天然アメジストキャンディーリング ヴィンテージ 透かし彫り 天然石

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