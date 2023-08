MINEDENIM マインデニム1708-1004-91-282 ストレッチ リペア加工 デニムパンツ ブラック 日本製 5 BJBC.F

色落ちは元々の加工ですが後から色落ちした部分も混ざっています。

膝は元々のリペア加工です(画像参照)

お店で購入したズボンです、買ったけど着ずに置いてあったので欲しい方どうぞ

他は問題ないです。

ポリウレタン2%のストレッチ入りです。

表記サイズは5ですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。

W 約38cm×2

股上 約24cm

わたり幅 約24cm

股下 約75cm(内股の縫い目に沿って裾先まで採寸)

裾幅 約13.5cm

尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。

。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません

*記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

*質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。

HDHX-2757 MIN-94 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ S ブランド マインデニム 商品の状態 やや傷や汚れあり

