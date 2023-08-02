納得できる割引 《美品》ボッテガヴェネタ ＋ 《極美品》Ferragamo（フェラガモ） トートバッグ

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商品: フェラガモ / Ferragamo（百貨店購入正規品）

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size: 横36cm 縦24cm 幅13cm（A4サイズ可）

商品の情報 ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 やや傷や汚れあり

先約者様がいらっしゃいます。購入はしないでください。ー1点目ーご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 美品（4-5ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: Bottega Veneta / ボッテガヴェネタ（都内百貨店購入正規品）価格: (参考)145,000円程度使用: トートバッグ（肩がけ使用可）素材: ナイロン×レザーいろ: ブルー系size: 横34cm 縦31cm 幅13cm（A4サイズ可）備考: 内側にシリアルナンバーありー2点目ーご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 極美品（2-3ヶ月程度使用）※綺麗な状態ではありますが、あくまでもusedです。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: フェラガモ / Ferragamo（百貨店購入正規品）価格: (参考) 225,000円程度使用: ハンドバッグ（肩がけ使用可）素材: レザーいろ: ダークブラウンsize: 横36cm 縦24cm 幅13cm（A4サイズ可）

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