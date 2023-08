Outerknown Puffer

定価: 33900 円

〈アウターノーン〉は、サーフィンワールドチャンピオンを11回も獲得したケリー・スレーターによって設立されました。シンプルで控えめなデザインと相反して、誇らしく高いクオリティ・素材・感覚から生まれた、アメリカ西海岸のメンズウェアブランドです。

メンズウェアのデザイナーとして高く評価されるジョン・ムーアが、〈アウターノーン〉のクリエイティブディレクターとして共に働くことで、ケリーがサーファーの視点でイメージした現代のメンズウェアを創りだしています。〈アウターノーン〉は機能性と、環境資源を守る為のサステナビリティの融合をコンセプトとし、これまでなかった方法でメンズファッションやアパレル産業に新たな変化をもたらすことを目的としています。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ロンハーマン 商品の状態 新品、未使用

