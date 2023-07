SARD UNDERGROUND初期4人全員の直筆サイン入り色紙

音都2019年での購入特典でメンバーによる似顔絵(坂本ひろみ)入りです。

※収集を卒業するため随時コレクションを出品していく予定です。

★SARD UNDERGROUND関連、セット購入でのお値引き対応可能

グッズ種類...色紙

ミュージシャン種別...グループ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

