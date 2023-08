【アイテム名】

ラブレス

LOVELESS

テーラードジャケット、ベスト セット

Mサイズ ブラック

【サイズ M】

[ジャケット]

肩幅(右肩~左肩) 約41.5cm

袖丈(肩先~袖先) 約63cm

身幅(ヨコ:脇下脇下) 約47cm

着丈(タテ:襟付け根~裾下) 約68.5cm

[ベスト]

肩幅(右肩~左肩) 約31.5cm

袖丈(肩先~袖先) なし

身幅(ヨコ:脇下脇下) 約45cm

着丈(タテ:襟付け根~裾下) 約56cm

【状態】

良好

【カラー】

ブラック

【素材】

記載なし

おそらくウール

ビジネスにもカジュアルにも使えるスタンダードなスーツのセットアップです。

細身のラインがステキです。

表地の手触りが艶やかで心地よいです。

裏地のストライプが鮮やかでジャケット、ベストのポケットの裏地にも使われており、たいへん目を惹きます。

あくまでも古着となりますのでご理解頂ける方のみご購入ください!

気になる点がございましたらコメントお願い致します

※撮影小物のシャツネクタイは付属しません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大手リサイクルショップで購入した

鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

カラー···ブラック

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ラブレス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

