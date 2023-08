ご覧いただきありがとうございます。

新品セオリーリュクス ワンピース



Amerivintage MANY WAY AIRY VEIL DRESS

公式サイトで購入したのですが、あまり似合わなかったので出品いたします。

お値下げ!AKIKOAOKI puffy shape dress



セルフォード 2wayマキシ丈ワンピース オフショル ノースリーブ 白 36

一度着用し、その後クリーニングに出し自宅保管しています。

週末まで500円お値下げ♥️アンドラブ♥️新品カフタンドレスワンピース★LL



MECRE メクル ウエストカッティングニットワンピース



アズノウアズオオラカ ピーナッツ

■カラー:sakura pink

Candy stripper CHECK CAMISOLE ワンピース

■素材:

カフタン ワンピース

表地:レーヨン 100%

フロントプリーツロングドレス

裏地:ポリエステル 100%

YAECA ヤエカ レディース オーバーオール オールインワン シャツ S



極美品✨ 定価6.1万 チノ CINOH ジャンパードレス ワンピース ブラック

■サイズ:M

エンジニアードガーメンツ ワンピース ノースリーブ クラシックドレス

[ 着丈:125.5 / 肩幅:30 / バスト(立体):97 / ウエスト:70 / 袖丈:33 / 袖口:27 ](cm)

ISSEY MIYAKE Haat ワンピース



新品未使用✨️グレースコンチネンタル ロングカーディガン レース 花柄 総柄

コンシールファスナーの特性上、凹凸のある部分に関してはひっかかるような感覚を感じる場合がございますが、不良品ではございませんので予めご了承ください。

23区 VERYコラボ BC Georgette シャツワンピース プリーツ



新品未使用TENERITA ロングワンピース ネイビー



即日発送herlipto Fountain Lace Up Bow Dress

タグ・ポストカード・ハンガーすべてお付けいたします。

7/10迄限定値下げ♡送料込!!新品♡アメリヴィンテージ♡コットンレースワンピ♡

発送時のたたみジワはご了承ください。

ロングワンピース LIVE マルチボーダーコットンジャージマキシドレス

素人の自宅保管ですので、神経質な方は購入をお控えいただくようお願いいたします。

YOKOCHANヨーコチャン⭐︎ギャザースリーブマキシドレス

質問等ありましたらお気軽にコメント欄からお問い合わせください。

グレースクラス ハートフラワーシャツワンピース グレースコンチネンタル



oui様専用★ADORE ワンピース 新品未使用



美品 ダイアグラム デニム ロング ワンピース フレア バイカラー 紺 ネイビー

上品でエレガントな高密度のグログラン素材を贅沢に使ったウエストの切り替えディティールがポイントのボリュームスリーブドレス。

acka / pleats one-piece



LOEWEロエベ ワンピース 未使用タグ付き

襟元と袖山にたっぷりとギャザーを施し、上半身に女性らしい上品なボリュームがでるデザインに仕上げました。

美品 CFCL pottery dress ワンピース アイボリー

袖口はゴム仕様ですが、袖の生地を二枚にしている為ゴムも見えることが無く、袖先にも美しいボリュームがでる仕様になっています。

ドーリードール オリジナル柄レース×プリーツワンピース 結婚式お呼ばれ



【極美品】アニエスベー ボウタイ ワンピース ブラック Aライン

フロントは上段のホックを開けることで抜け感のあるスタイルも楽しんでいただけ、閉じた時も胸元のスリットデザインがこなれ感を与えてくれます。

昨年物ピンクハウスロゴティアードワンピース



her lip to『Airy Volume Sleeve Dress』

スカートタックの高さを少しずつ変えることで、知的でエレガントなスカートの広がりと落ち感を演出。

ADAWAS アダワス ウルトラファインウール ニットワンピース ベージュ

ウエストのリボンベルトで締め付け具合を後ろで調節していただくことが可能です。

セントルーニー ギンガムチェックワンピース 150cm大人ガーリー 黒×白



TODAYFUL バックドレープドレス enfold un3d clane

袖は程よいボリューム感がありながら、ウエストはシェイプされたデザインになっている為、シンプルながらに存在感のある優美なシルエットのドレスです。

ロングワンピース チャコ

甘くなりがちなボリュームスリーブを気品溢れる大人の女性らしく楽しんでいただける一枚です。

【新品】マーキュリーデュオ 2WAYフロントタックフラワーワンピース



新品!nude キャミソールワンピース



●再値下げ● キャミソールワンピース sunspel



HOPE 花柄ワンピース 美品☆



gracecontinental タイルドット刺繍ワンピース

カラー···ピンク

ベルワンピース レース柄 作家さま リネン

柄・デザイン···無地

FRAY I.D コットンボイルワンピース

季節感···春

SNIDEL スナイデル ラッフルカラーワンピース



美品 茶タグ ミッソーニ 長袖ワンピース マルチカラー レーヨン 大きめサイズ



良品 N°21 ヌメロヴェントゥーノ ロングニット ワンピース サイズ38ピンク

#herlipto #ハーリップトゥ #サクラピンク #小嶋陽菜 #こじはる

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。公式サイトで購入したのですが、あまり似合わなかったので出品いたします。一度着用し、その後クリーニングに出し自宅保管しています。■カラー:sakura pink■素材:表地:レーヨン 100%裏地:ポリエステル 100%■サイズ:M[ 着丈:125.5 / 肩幅:30 / バスト(立体):97 / ウエスト:70 / 袖丈:33 / 袖口:27 ](cm)コンシールファスナーの特性上、凹凸のある部分に関してはひっかかるような感覚を感じる場合がございますが、不良品ではございませんので予めご了承ください。タグ・ポストカード・ハンガーすべてお付けいたします。発送時のたたみジワはご了承ください。素人の自宅保管ですので、神経質な方は購入をお控えいただくようお願いいたします。質問等ありましたらお気軽にコメント欄からお問い合わせください。上品でエレガントな高密度のグログラン素材を贅沢に使ったウエストの切り替えディティールがポイントのボリュームスリーブドレス。襟元と袖山にたっぷりとギャザーを施し、上半身に女性らしい上品なボリュームがでるデザインに仕上げました。袖口はゴム仕様ですが、袖の生地を二枚にしている為ゴムも見えることが無く、袖先にも美しいボリュームがでる仕様になっています。フロントは上段のホックを開けることで抜け感のあるスタイルも楽しんでいただけ、閉じた時も胸元のスリットデザインがこなれ感を与えてくれます。スカートタックの高さを少しずつ変えることで、知的でエレガントなスカートの広がりと落ち感を演出。ウエストのリボンベルトで締め付け具合を後ろで調節していただくことが可能です。袖は程よいボリューム感がありながら、ウエストはシェイプされたデザインになっている為、シンプルながらに存在感のある優美なシルエットのドレスです。甘くなりがちなボリュームスリーブを気品溢れる大人の女性らしく楽しんでいただける一枚です。カラー···ピンク柄・デザイン···無地季節感···春#herlipto #ハーリップトゥ #サクラピンク #小嶋陽菜 #こじはる

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ハーリップトゥ 商品の状態 未使用に近い

MM6のワンピースアドーア ライトグログランマキシワンピース70s ヴィンテージ young edwardian 花柄ワンピースご成約済み マメクロゴウチ ジャガード レース ワンピースあきさま専用 ヌキテパ フラワーガウンふわさま専用☆グレースコンチネンタル ダイアグラム フラワーパターンワンピース【2点セット】CELFORD バリエーションタック プリントブラウス スカートF