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【完売】 SUPREME CLARKS バンダナ　WALLABEE サイズ27.5cm スニーカー

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着用感の少ない良好な状態です。
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【SIZE:27.5CM】
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状態に関しては画像でご確認下さい。
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箱の状態も写真で確認してください。
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引越しの時テープで止めたので、潰れたところ全部載せました。
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あくまで中古品になりますので、少しでも不安のある方、神経質な方は入札ご遠慮ください。
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素人撮影するので、若干色味が違うと思います。
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中古品ですので、見当たらない汚れがある場合ご理解ある方のみ入札お願い致します。
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商品のサイズ27.5cm
ブランドシュプリーム
商品の状態未使用に近い

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supremeで購入して、 比較的綺麗に使用していました。写真を確認してください。着用感の少ない良好な状態です。【SIZE:27.5CM】 状態に関しては画像でご確認下さい。箱の状態も写真で確認してください。引越しの時テープで止めたので、潰れたところ全部載せました。あくまで中古品になりますので、少しでも不安のある方、神経質な方は入札ご遠慮ください。素人撮影するので、若干色味が違うと思います。中古品ですので、見当たらない汚れがある場合ご理解ある方のみ入札お願い致します。#NIKE #AirJordan #ナイキ #エアマックス #airmax #matinavenir #マタンアヴニール #マタンアブニール#fcrb #ノースフェイス　#シュプリーム #supreme #CT70 #チャックテイラー　#チャック・テイラー#コンバース　#オールスター #fog #FOG#essentials #ESSENTIALS #fearofgod#FEARIFGOD #supreme #シュプリーム#中古#正規#yeezy #イージー　#offwhite #オフホワイト#新品#adidas #アディダス　#JORDAN #ジョーダン#VANS #バンズ　#newbalance #ニューバランス#asics #アシックス　#travis #palaces #kith

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【完売】 SUPREME CLARKS バンダナ　WALLABEE サイズ27.5cm スニーカー

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