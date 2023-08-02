贅沢品 ロエベ　LOEWE SHOPPER トート　BL 5100 トートバッグ

数年前に購入したバックです。

美品✨ポーター トートバッグ タイム ナイロン ブラック 吉田カバン

3回ぐらい使用しましたが、その後自宅で保管していました。

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目立ったシミや割れは無く美品だと思います。保管による皮のヘタレが後ろ側にありますので理解してくださる方でお願い申し上げます。

Felisi フェリージ トートバッグ ナイロン レザー カーキ ブラウン

写真でご確認ください。

マスターピース、トートバック

値下げはご容赦ください。

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H40✖️W31✖️D11・5㎝

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持ち手50㎝

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重さ 710g

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開閉ファスナー内ポケット1

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カラー···ブルー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数年前に購入したバックです。3回ぐらい使用しましたが、その後自宅で保管していました。目立ったシミや割れは無く美品だと思います。保管による皮のヘタレが後ろ側にありますので理解してくださる方でお願い申し上げます。写真でご確認ください。値下げはご容赦ください。H40✖️W31✖️D11・5㎝持ち手50㎝重さ 710g開閉ファスナー内ポケット1カラー···ブルー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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