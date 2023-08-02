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贅沢品 ロエベ　LOEWE SHOPPER トート　BL 5100 トートバッグ

商品の説明

数年前に購入したバックです。
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3回ぐらい使用しましたが、その後自宅で保管していました。
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目立ったシミや割れは無く美品だと思います。保管による皮のヘタレが後ろ側にありますので理解してくださる方でお願い申し上げます。
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写真でご確認ください。
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値下げはご容赦ください。
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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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【ちびチャ様　不具合確認用】
数年前に購入したバックです。3回ぐらい使用しましたが、その後自宅で保管していました。目立ったシミや割れは無く美品だと思います。保管による皮のヘタレが後ろ側にありますので理解してくださる方でお願い申し上げます。写真でご確認ください。値下げはご容赦ください。H40✖️W31✖️D11・5㎝持ち手50㎝重さ　710g開閉ファスナー内ポケット1カラー···ブルー

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商品の状態目立った傷や汚れなし

贅沢品 ロエベ　LOEWE SHOPPER トート　BL 5100 トートバッグ

49分钟前

贅沢品 ロエベ　LOEWE SHOPPER トート　BL 5100 トートバッグ

¥67,000 ¥36,180

(税込) 送料込み
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95a98609fb

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