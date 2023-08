ニューバランス M9975GR グレー 27cm

使用頻度は購入してから10回程履きました。

ソールは擦り減っておらずまだまだ履けると思います。

写真の5枚目と6枚目に汚れ箇所が有ります。

以上の事を踏まえた上でご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。

気になる点は購入前にご質問お願い致します。

あくまで自宅保管の商品、また汚れ等は感じ方に個人差がありますので、ご理解頂いた上でのご購入か、完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい

返品、交換等はお受けできませんのでご納得の上ご検討を宜しくお願いします。

お問合せ中であっても即決される方を優先しますのでご了承下さい。

カラー···グレー

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

素材···スエード

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

