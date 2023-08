他にも商品を出品しておりますので、是非ご覧下さい。

#STSFACTORY

【商品説明】

MR.OLIVE ミスターオリーブ

2way ボストンバッグ 肩掛け

表面 レザー 牛革

内面 綿100%

カラー ブラウン

送料無料 匿名配送

定価約45000円

【MR.OLIVE EOI オリジナルWPレザー】

Aランクの牛革を使用しソフトな質感に仕上げたシュリンクレザー。

独自の特殊加工によりフッ素を革の繊維に定着させる事で「吸水率約80%低下」を実現。

撥水性が高く、染み汚れになりにくい機能が半永久的に維持できるので、雨の日も気にせず使用ことが出来る。

デザインは大きめのボストンバック。

容量も大変大きく数泊の旅行にも使える。

別でショルダーベルトも付いており、重い荷物でも移動の負担を軽減できる。

WATER PROOF(撥水)レザーを使用しているため、雨や雪の日でもケアが簡単。

レザーの感触は柔らかく仕上げている。

Freeサイズ 幅:61cm 高さ:31.5cm マチ:16cm

※※製造元提供。

素材:表革/牛革

裏地/綿100%

新品未使用品ですが個人保管品ですので、完璧な物をお求めの方はご購入をお控え下さい。

ご質問等ありましたらコメントお願い致します。

他のフリマサイトにも出品しておりますので、予告なく削除する場合がございます。

ご了承下さい。

即購入OKです。

スムーズなお取引きを心掛けております。

よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド ミスターオリーブ 商品の状態 新品、未使用

他にも商品を出品しておりますので、是非ご覧下さい。 ↓#STSFACTORY【商品説明】MR.OLIVE ミスターオリーブ2way ボストンバッグ 肩掛け表面 レザー 牛革内面 綿100%カラー ブラウン送料無料 匿名配送定価約45000円【MR.OLIVE EOI オリジナルWPレザー】Aランクの牛革を使用しソフトな質感に仕上げたシュリンクレザー。独自の特殊加工によりフッ素を革の繊維に定着させる事で「吸水率約80%低下」を実現。撥水性が高く、染み汚れになりにくい機能が半永久的に維持できるので、雨の日も気にせず使用ことが出来る。デザインは大きめのボストンバック。容量も大変大きく数泊の旅行にも使える。別でショルダーベルトも付いており、重い荷物でも移動の負担を軽減できる。WATER PROOF(撥水)レザーを使用しているため、雨や雪の日でもケアが簡単。レザーの感触は柔らかく仕上げている。Freeサイズ 幅:61cm 高さ:31.5cm マチ:16cm ※※製造元提供。素材:表革/牛革裏地/綿100%新品未使用品ですが個人保管品ですので、完璧な物をお求めの方はご購入をお控え下さい。ご質問等ありましたらコメントお願い致します。他のフリマサイトにも出品しておりますので、予告なく削除する場合がございます。ご了承下さい。即購入OKです。スムーズなお取引きを心掛けております。よろしくお願い致します。

