当店の記念日 専用です。ルイヴィトンサンジェルマンBB チェーンショルダーM94553 レッド ショルダーバッグ

数ある中からご覧いただきありがとうございます。

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大阪のヒルトンプラザにて購入の

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親族より譲り受けました。

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型番：M94553

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製造番号：SD5115

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サイズ：縦 約13cm

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ショルダー長さ：約114㎝

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内部の金具が当たる部分に汚れが少しあります。

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その他は、綺麗な部類に入ると思います。

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見落としや、個人のとらえ方による、小傷やスレなど見落としはあるかもしれません。お写真にて確認をお願いいたします。不明な点はご質問をお願い致します。

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尚、大手買い取りショップにて鑑定済みの間違いのない正規品ですので、ご安心ください。

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万が一にも正規品でなかった場合ご連絡お願い致します。

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撮影の光加減や、機械の差異により、実際の色と差がございますご了承下さい

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傷やスレ、その他の事柄に関しましては、捉え方が人により異なります。あくまで人手に渡った、中古品であることをご理解頂き、完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮ください。

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また、保管などによる、匂いなどに敏感な方もお控えください。

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気になる点は、ご質問お願い致します。出来る限りの回答をさせていただきます。

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある中からご覧いただきありがとうございます。大阪のヒルトンプラザにて購入の親族より譲り受けました。型番：M94553製造番号：SD5115サイズ：縦 約13cm ￼横 約17cm マチ約７cmショルダー長さ：約114㎝ 内ポケット 1内部の金具が当たる部分に汚れが少しあります。その他は、綺麗な部類に入ると思います。見落としや、個人のとらえ方による、小傷やスレなど見落としはあるかもしれません。お写真にて確認をお願いいたします。不明な点はご質問をお願い致します。尚、大手買い取りショップにて鑑定済みの間違いのない正規品ですので、ご安心ください。万が一にも正規品でなかった場合ご連絡お願い致します。撮影の光加減や、機械の差異により、実際の色と差がございますご了承下さい傷やスレ、その他の事柄に関しましては、捉え方が人により異なります。あくまで人手に渡った、中古品であることをご理解頂き、完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮ください。また、保管などによる、匂いなどに敏感な方もお控えください。気になる点は、ご質問お願い致します。出来る限りの回答をさせていただきます。

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