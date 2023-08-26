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当店の記念日 専用です。ルイヴィトンサンジェルマンBB チェーンショルダーM94553 レッド ショルダーバッグ

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数ある中からご覧いただきありがとうございます。
専用バレンシアガ ビストロ XS エナメル 2WAY ハンド ショルダーバッグ

Burberryショルダーバッグ
大阪のヒルトンプラザにて購入の
①フェンディ　バイザウェイ　スモール
親族より譲り受けました。
専用です☆ジミーチュウ ☆人気2wayかごバッグ美品ホワイト

ルイヴィトン プティット・サックプラ モノグラム
型番：M94553
アンテプリマ　ワイヤーバッグ　ショルダーバッグ
製造番号：SD5115
♥️新品♥️【ラルフローレン】　ミニショルダーバック
サイズ：縦　約13cm
TORYBURCHのハンドバッグ
　　　　￼横 約17cm
未使用？超希少 オールドコーチ ショルダーバッグ ブラウン OLD COACH
　　　　マチ約７cm
値下げ不可 ルイヴィトン ショルダーバッグ アマゾン
ショルダー長さ：約114㎝
ステラマッカートニー　ミニクロスボディ　ショルダーバッグ
　　　　　　内ポケット　1
セリーヌトリオンフバック

ルイヴィトン　エピ　プチノエ　ショルダーバッグ　巾着
内部の金具が当たる部分に汚れが少しあります。
お値下げ^_^Jadiseのスタッズハンドバッグ
その他は、綺麗な部類に入ると思います。
ピカプロフ必読お願い！様専用

ルイヴィトン　ショルダーバッグ　プチマルソー　モノグラム
見落としや、個人のとらえ方による、小傷やスレなど見落としはあるかもしれません。お写真にて確認をお願いいたします。不明な点はご質問をお願い致します。
専用✨️

ルイヴィトン キーホルダー モノグラム カラフル
尚、大手買い取りショップにて鑑定済みの間違いのない正規品ですので、ご安心ください。
極美品 BOTTEGA VENETA チェーンショルダーバッグ 402
万が一にも正規品でなかった場合ご連絡お願い致します。
BALENCIAGA アワーグラスバッグ

★最終値下げ★JIL SANDER 　ムーンベルトバッグ ボディバッグ
撮影の光加減や、機械の差異により、実際の色と差がございますご了承下さい
Mikan様専用

GUCCI〔ネオ ヴィンテージ〕GGスプリーム ベルトバッグ
傷やスレ、その他の事柄に関しましては、捉え方が人により異なります。あくまで人手に渡った、中古品であることをご理解頂き、完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮ください。
ルイヴィトンvトートバッグ2wayバック
また、保管などによる、匂いなどに敏感な方もお控えください。
マリメッコキオスキ ルクア限定 バッグ
気になる点は、ご質問お願い致します。出来る限りの回答をさせていただきます。

CELINE ブラゾン オールレザー 2WAY ハンドバッグ

商品の情報

ブランドルイヴィトン
商品の状態目立った傷や汚れなし

ルイヴィトン M50403 ヴェルニ モンテーニュBB ショルダーバッグ

デニム×ファスナー★ DIESEL ショルダーバッグ

【2023年新作】✨新品未使用✨　coach コーチ　レッドアップル　ショルダー

【新品】coach ピロー　タビー　2wayショルダー　ハンドバッグ　ブラック

D&G ドルチェ&ガッバーナ　ショルダーバッグ

TIFFANY & Co. ワンショルダーバッグ　レザー　ティファニーブルー

FURLA フルラ　2wayショルダーバッグ　ピンク

ミナ ペルホネン × BEAMS / 別注 Symphony ポーチ

old GUCCI バンブー ショルダーバッグ 状態○ レザー ヴィンテージ
数ある中からご覧いただきありがとうございます。大阪のヒルトンプラザにて購入の親族より譲り受けました。型番：M94553製造番号：SD5115サイズ：縦　約13cm　　　　￼横 約17cm　　　　マチ約７cmショルダー長さ：約114㎝　　　　　　内ポケット　1内部の金具が当たる部分に汚れが少しあります。その他は、綺麗な部類に入ると思います。見落としや、個人のとらえ方による、小傷やスレなど見落としはあるかもしれません。お写真にて確認をお願いいたします。不明な点はご質問をお願い致します。尚、大手買い取りショップにて鑑定済みの間違いのない正規品ですので、ご安心ください。万が一にも正規品でなかった場合ご連絡お願い致します。撮影の光加減や、機械の差異により、実際の色と差がございますご了承下さい傷やスレ、その他の事柄に関しましては、捉え方が人により異なります。あくまで人手に渡った、中古品であることをご理解頂き、完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮ください。また、保管などによる、匂いなどに敏感な方もお控えください。気になる点は、ご質問お願い致します。出来る限りの回答をさせていただきます。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

当店の記念日 専用です。ルイヴィトンサンジェルマンBB チェーンショルダーM94553 レッド ショルダーバッグ

36分钟前

当店の記念日 専用です。ルイヴィトンサンジェルマンBB チェーンショルダーM94553 レッド ショルダーバッグ

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コメント (15)

8c2fa1b6e70e96
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ルイヴィトン　正規品　サンジェルマンBB チェーンショルダーM94553 レッド

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