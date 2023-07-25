【今日の超目玉】 ヴェトモン 22SS ALL Tシャツ RESERVED RIGHTS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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STUSSY × OUR LEGACY Tシャツ 国内正規品 新品 未使用
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表記サイズ メンズ:M
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実寸サイズ 肩幅：56cm 身幅：60cm 着丈：72cm 袖丈：21cm
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素材 コットン100%
USA製 古着 00's ハーレー ダビッドソン Tシャツ 黒 イーグル
色 黄色
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仕様 着用シーズン：オールシーズン
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品番：VL12TR200Y
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状態 タグ付きの未使用品です。
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付属品 タグあり
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正規店購入品になります。
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※ 1枚目は参考写真です。
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2枚目以降が実際に当方が撮影した写真です。
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ご購入の際はコメントください(^o^)
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当方の出品物は全て正規品になります。
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※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。
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商品以外のご質問はお控えください。
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コメントの返答、発送に時間のかかる場合がございますのでご了承ください。
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ヴェトモン
|商品の状態
|新品、未使用
23SS FABRICATION / SS / POLY. COOLMAX®
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【Piggy様専用】vaultroom 転生したらスライムだった件
22SS VTMNTS VETEMENTS ヴェトモン ALL RIGHTS RESERVED T-SHIRT プリント 半袖Tシャツ M YELLOW イエロー表記サイズ メンズ:M実寸サイズ 肩幅：56cm 身幅：60cm 着丈：72cm 袖丈：21cm 素材 コットン100%色 黄色仕様 着用シーズン：オールシーズン品番：VL12TR200Y状態 タグ付きの未使用品です。付属品 タグあり正規店購入品になります。※ 1枚目は参考写真です。2枚目以降が実際に当方が撮影した写真です。ご購入の際はコメントください(^o^)当方の出品物は全て正規品になります。※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。商品以外のご質問はお控えください。コメントの返答、発送に時間のかかる場合がございますのでご了承ください。
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ヴェトモン
|商品の状態
|新品、未使用