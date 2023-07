【今日の超目玉】 ヴェトモン 22SS ALL Tシャツ RESERVED RIGHTS Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

22SS VTMNTS VETEMENTS ヴェトモン ALL RIGHTS RESERVED T-SHIRT プリント 半袖Tシャツ M YELLOW イエロー

表記サイズ メンズ:M

実寸サイズ 肩幅:56cm 身幅:60cm 着丈:72cm 袖丈:21cm

素材 コットン100%

色 黄色

仕様 着用シーズン:オールシーズン

品番:VL12TR200Y

状態 タグ付きの未使用品です。

付属品 タグあり

正規店購入品になります。

※ 1枚目は参考写真です。

2枚目以降が実際に当方が撮影した写真です。

ご購入の際はコメントください(^o^)

当方の出品物は全て正規品になります。

※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。

商品以外のご質問はお控えください。

コメントの返答、発送に時間のかかる場合がございますのでご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴェトモン 商品の状態 新品、未使用

