【現金特価】 Apple iPad Pro 12.9 第5世代 512GB MHNK3J/A タブレット

【他でも手数料を加味したそれぞれの価格で出している為、購入前にコメントお願いします】

【価格の相談、購入意向後のキャンセルには一切、受付出来ません。してきた方には説明欄を読んでない方と判断しブロック致します】

【これ以上のお値下げの予定はございません。クーポンなど利用のうえご検討ください。早い者勝ちとなります。】

iPad Pro 12.9インチ 第5世代 512GB MHNK3J/A スペースグレイ 4549995208450 Wi-Fi モデル

新品で購入しました。購入時よりフィルムを貼り、四方を囲うようなケースにいれ自宅のみでの使用で目立った傷などはなく美品だと思います。

素人検品の為、完璧な新品のような物をお求めの方は購入お控え下さい 。

購入者様がすぐ登録できるよう初期化して発送致します。

フィルムは貼ったまま発送致しますので必要のない方は剥がしてお使いくださいませ。

付属品は充電ケーブル、充電器、説明書等

◎配送方法◎

送料着払いで設定していますが元払いに変更出品可能ですので、元払いをご希望であれば発送方法とお住いの地域を【購入前に】コメント頂ければ元払いにて価格変更して専用にて出品致します。

参考サイズ

【60】サイズ(東京都発)

ご検討中の方は上記のサイズ情報を元にお希望の配送方法での送料をお自身で調べてご検討、並びに元払い変更リクエストをしてください。

【送料の質問には返答しておりません】

〜その他ご質問がありましたらお気軽にコメントをお願い致します〜

コメントによる【お値下げ】【交換】【直接受渡】には対応していません

イタズラ入札防止の為、【購入後24時間以内に支払い手続き】をお願いします。また24時間超えた場合はキャンセル扱いとさせ頂きます

プロフィールに購入の注意を載せています

必ず良くお読みなってからコメント&購入をお願い致します

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

