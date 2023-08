季節のおすすめ商品 Stone island cargo camo ワークパンツ/カーゴパンツ

Terima kasih banyak telah melihatnya.

Karena saya akan berkorespondensi dengan tulus, harap pertimbangkan dengan segala cara.

[Tentang tempat pembelian]

Toserba/Toko Biasa/Toko Merek/Pegadaian/Pasar Barang Bekas/Toko Penggunaan Ulang Merek/Toko Afiliasi Japan Distribution Association (AACD)

Yakinlah bahwa produk ini telah diautentikasi.

【fitur】

Celana Pulau Batu.

【situasi】

Tidak ada goresan atau noda yang terlihat.

【aksesori】

tidak.

[Ukuran] w30

Pinggang 80cm

Naik 33cm

Inseam 72cm

Untuk inspeksi amatir, harap dipahami jika ada kekhilafan.

Silakan periksa foto untuk detailnya.

Kami bukan perokok dan tidak memiliki hewan peliharaan. Kami tidak dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan mengenai perbedaan pribadi seperti bau.

Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk berkomentar sebelum membeli.

カラー...グレー

季節感...春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ストーンアイランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

