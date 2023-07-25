現品限り一斉値下げ！ MAISON MM6 MARGIELA トートバッグ トライアングル トートバッグ

エム エム シックス メゾン マルジェラ MM6 MAISON MARGIELA トライアングル トートバッグ￼

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昨年、百貨店で購入したものの使用する機会がないまま自宅保管しておりました。

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新品未使用ですが、保管によるシワが若干ございます。完璧をお求めの方はご遠慮くださいませ。

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サイズは縦X横共に約50cm

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肩からかけられる大きさです。

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小さく丸めて発送予定です。

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コメント無し購入OK。

商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

エム エム シックス メゾン マルジェラ MM6 MAISON MARGIELA トライアングル トートバッグ￼昨年、百貨店で購入したものの使用する機会がないまま自宅保管しておりました。新品未使用ですが、保管によるシワが若干ございます。完璧をお求めの方はご遠慮くださいませ。サイズは縦X横共に約50cm※縦（高さ）は、ハンドルまでの長さです。肩からかけられる大きさです。小さく丸めて発送予定です。コメント無し購入OK。

商品の情報 ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 新品、未使用

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