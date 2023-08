【本日特価】 Supreme × Nike Arc Crewneck size M スウェット

Supreme × Nike Arc Crewneck size M

【サイズ】

M

肩幅48cm 身幅59cm 着丈65cm 袖丈61cm

【状態】

着用回数も少なく良好かと思います

画像にてご確認ください

【カラー】

パープル

【素材】

コットン80% ポリエステル20%

【付属品】

無し

すり替え防止のため返品はお断りさせていただきます。

【価格交渉】

常識の範囲内での金額提示お願い致します。

「お値下げ出来ますか?」は基本無しでお願い致します。

カラー···パープル

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

