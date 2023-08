ご覧いただき有難うございます。

GUCCIのロングワンピースです。

2021年プレフォールコレクションで着用されていたアイテムです。

全面チューリップの華やかなデザインが魅力的です。

首のストールは巻いているだけなので、外して着用も可能です。

リネン混の生地で、あたたかい時期も活躍できます。

傷汚れの特にない美品です。

size38

肩幅40

身幅46

着丈118

※素人採寸のためあくまでも参考値としてください。

※自宅保管につき、香水の匂いなどついている場合がございます。

※他アプリで売り切れた場合、予告なく品物ページ削除します。

新宿伊勢丹購入品

w

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

!attention

▷簡潔な取引を希望しており、

コメントでのご質問、ご要望にはあまりお応えできません。

基本的には画像と説明文でご判断下さい。

着画、採寸のご希望には対応しません。

▶︎交渉値下げにも積極的ではありません。

交渉されたい方は必ず"ご希望額"をご提示ください。

▷取り置き.専用はいたしません。即購入の方優先です。

▶︎お安くお譲りする為に、ご要望でのクリーニング等の対応はしておりません

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただき有難うございます。GUCCIのロングワンピースです。2021年プレフォールコレクションで着用されていたアイテムです。全面チューリップの華やかなデザインが魅力的です。首のストールは巻いているだけなので、外して着用も可能です。リネン混の生地で、あたたかい時期も活躍できます。傷汚れの特にない美品です。size38肩幅40身幅46着丈118※素人採寸のためあくまでも参考値としてください。※自宅保管につき、香水の匂いなどついている場合がございます。※他アプリで売り切れた場合、予告なく品物ページ削除します。新宿伊勢丹購入品wーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!attention▷簡潔な取引を希望しており、 コメントでのご質問、ご要望にはあまりお応えできません。 基本的には画像と説明文でご判断下さい。 着画、採寸のご希望には対応しません。▶︎交渉値下げにも積極的ではありません。 交渉されたい方は必ず"ご希望額"をご提示ください。▷取り置き.専用はいたしません。即購入の方優先です。▶︎お安くお譲りする為に、ご要望でのクリーニング等の対応はしておりません

