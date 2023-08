新入荷 DUNK NIKE HIGH 24.5 SPダンク　ハイ　バーシティメイズ スニーカー

ご覧いただきありがとうございますm(_ _)m

New Balance 2002R Phantom M2002RHO 26cm



※コメント無し即購入可

※お値下げ不可

セット購入でお値引き致します。

SNKRS抽選にて当選し購入した黒タグ付き国内正規品 2020年復刻モデルです。

最近ナイキでは納品書が廃止され、返品シートはございますが、納品書は初めから付属しておりません。

ナイキから届いた状態のまま、お送りします。

商品名

NIKE DUNK HIGH SP "VARSITY MAIZE" 2020

ダンク ハイ バーシティメイズ

スタイルナンバー

CZ8149-002

サイズ

24.5cm us6.5

状態

黒タグ、黒と白の変え紐付き未着用

小さいキズありますので確認の程宜しくお願い致します。

配送方法

らくらくメルカリ便

ナイキ

ダンク

ダンクハイ

バーシティメイズ

バーシティメーズ

ご覧いただきありがとうございますm(_ _)m※コメント無し即購入可※お値下げ不可セット購入でお値引き致します。SNKRS抽選にて当選し購入した黒タグ付き国内正規品 2020年復刻モデルです。最近ナイキでは納品書が廃止され、返品シートはございますが、納品書は初めから付属しておりません。ナイキから届いた状態のまま、お送りします。商品名NIKE DUNK HIGH SP "VARSITY MAIZE" 2020ダンク ハイ バーシティメイズスタイルナンバーCZ8149-002サイズ24.5cm us6.5状態黒タグ、黒と白の変え紐付き未着用小さいキズありますので確認の程宜しくお願い致します。配送方法らくらくメルカリ便ナイキダンクダンクハイバーシティメイズバーシティメーズ

