今年の新作から定番まで！ 18金 K18 デザインリング レディース 3.6g 9号 X602 リング

【商品説明】

値下げ k18 ネックレス トップ スカル



美品 K18WG 翡翠 ヒスイ ダイヤ デザイン リング 指輪

カラー：ゴールドカラー

FRED フレッド リング ダイヤ 18K ピンクゴールド 未使用

材質 ：K18

AHKAH アミュレットリング

重量 ：約3.6g

k18 パールリング

号数 ：約9号

天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング0.58ct k18 f

内径 ：約15.9mm

エテ ete ロウ リング 誕生日 記念日 証明書あり

縦幅 ：約7.1mm

【高級】天然 アクアマリン リング20.8mm



美品 鑑定書 完備 ティファニー VS1 プラチナ ダイヤ リング 定価70万

全てバフ研磨を行っております。

スタージュエリー PowerontheMoon リング ロンドンブルートパーズ

バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。

カルティエ ラニエールリング 52 12号 ホワイトゴールドWG

傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。

【宝石鑑別書付】 天然翡翠 ダイヤモンド リング 10号 pt900 ラベンダー



GUCCI リング K18 WG 750 ホワイトゴールド ディアマンティッシマ

リング内側の淵に小傷がございます。

e.m ジルコニア ＆パール 3つのモチーフ リング 美品



K.uno ケイウノ ダイヤモンド 0.15ct エタニティーリング K18PG

ネコポス発送でございます。

【週末限定価格】MARIHA Organic Gems ゴールドルチルリング

その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。

【週末限定】k18YG リップモチーフリング 新品未使用品

宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。

ピンクダイヤモンド ミル打ち K18 ハーフエタニティリング



♡美品· 10KココシュニックCOCOSHNIKターコイズリング1粒石YG ♡



希少✨新品仕上✨TIFFANY&Co. ティファニー✨エンブレイス3.5mm☆

#winwin と #号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。

TIFFANY&Co ティファニー Pt950 ハーフエタニティ リング



18金の翡翠のリング レトロ



K18 ダイヤ リング 11.5号 指輪 D0.46ct

質屋が購入

18金 K18 デザインリング レディース 3.6g 9号 X602



Cartier カルティエ ツイストリング

#9号

ブシュロン クルドパリ イエローゴールド 48

#K18

203jewelry TQS Candy Ring

#18金

【自然光撮影 】天然アクアマリン リング s925 ,17.6g

#750

タサキ・ビンテージ品！Pt900 ダイヤ0.97ct リング M372

#指輪

j hannah ジェイハンナ シグネットリング demi

#ゴールド

☆K18ヴァンドームリング10号位3.58gm

#gold

☆CHANEL☆スクエアリング☆レア☆

#winwin

Pt900サファイアダイヤモンドリング0.30ct0.32ct 4.82g

#ウィンウィン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18重量 ：約3.6g号数 ：約9号内径 ：約15.9mm縦幅 ：約7.1mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。リング内側の淵に小傷がございます。ネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。#winwin と #号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。質屋が購入#9号#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold#winwin#ウィンウィン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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