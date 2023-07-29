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今年の新作から定番まで！ 18金 K18 デザインリング レディース 3.6g 9号 X602 リング

商品の説明

【商品説明】
値下げ　k18 ネックレス　トップ　スカル

美品 K18WG 翡翠 ヒスイ ダイヤ デザイン リング 指輪
カラー：ゴールドカラー
FRED フレッド　リング　ダイヤ　18K ピンクゴールド　未使用
材質　：K18
AHKAH アミュレットリング
重量　：約3.6g
k18 パールリング
号数　：約9号
天然 ロイヤルブルーサファイア ダイヤ リング0.58ct k18 f
内径　：約15.9mm
エテ　ete ロウ　リング　誕生日　記念日　証明書あり
縦幅 ：約7.1mm
【高級】天然 アクアマリン リング20.8mm

美品　鑑定書　完備　ティファニー　VS1　プラチナ　ダイヤ リング　定価70万
全てバフ研磨を行っております。
スタージュエリー　PowerontheMoon　リング　ロンドンブルートパーズ
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
カルティエ　ラニエールリング　 52 12号　ホワイトゴールドWG
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
【宝石鑑別書付】 天然翡翠　ダイヤモンド　リング　10号　pt900 ラベンダー

GUCCI リング K18 WG 750 ホワイトゴールド ディアマンティッシマ
リング内側の淵に小傷がございます。
e.m ジルコニア ＆パール　3つのモチーフ　リング　美品

K.uno ケイウノ ダイヤモンド 0.15ct エタニティーリング K18PG
ネコポス発送でございます。
【週末限定価格】MARIHA Organic Gems ゴールドルチルリング
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
【週末限定】k18YG リップモチーフリング　新品未使用品
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
ピンクダイヤモンド ミル打ち K18 ハーフエタニティリング

♡美品· 10KココシュニックCOCOSHNIKターコイズリング1粒石YG ♡

希少✨新品仕上✨TIFFANY&Co. ティファニー✨エンブレイス3.5mm☆
#winwin と #号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。
TIFFANY&Co ティファニー Pt950 ハーフエタニティ リング

18金の翡翠のリング レトロ

K18　ダイヤ　リング　11.5号　指輪　D0.46ct
質屋が購入
18金 K18 デザインリング レディース 3.6g 9号 X602

Cartier カルティエ ツイストリング
#9号
ブシュロン　クルドパリ　イエローゴールド　48
#K18
203jewelry TQS Candy Ring
#18金
【自然光撮影 】天然アクアマリン リング s925 ,17.6g
#750
タサキ・ビンテージ品！Pt900 ダイヤ0.97ct リング M372
#指輪
j hannah ジェイハンナ シグネットリング demi
#ゴールド
☆K18ヴァンドームリング10号位3.58gm
#gold
☆CHANEL☆スクエアリング☆レア☆
#winwin
Pt900サファイアダイヤモンドリング0.30ct0.32ct 4.82g
#ウィンウィン

18金 K18 デザインリング レディース 3.1g 10号 X11

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商品の状態目立った傷や汚れなし

最高品質.K24 金ブレスレット竹の節腕輪 金ブレスレット 90

ジュエリーマキ　サファイア　ダイヤ　付き　18金　リング

ギャランティ付きエルメス オランプ パヴェダイヤ K18 WG ホワイトゴールド

K18 エメラルド　リング　天然石

最高品質.pt950プラチナリング半壁江山豪奢ダイヤモンド2.0ct結婚指輪

さらにお値下げ 美品 シャネルリボンリング CHANEL
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質　：K18重量　：約3.6g号数　：約9号内径　：約15.9mm縦幅 ：約7.1mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。リング内側の淵に小傷がございます。ネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。#winwin と #号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。質屋が購入#9号#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold#winwin#ウィンウィン

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商品の状態目立った傷や汚れなし

今年の新作から定番まで！ 18金 K18 デザインリング レディース 3.6g 9号 X602 リング

17分钟前

今年の新作から定番まで！ 18金 K18 デザインリング レディース 3.6g 9号 X602 リング

¥32,500 ¥18,525

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