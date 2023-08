【パカ屋本店は匿名配送ですっ!】

【アンティーク】CHANEL シャネル クオーツ ムーブメント付文字盤



ウォルトディズニーの作ったキャラ、ミッキーマウスの懐中時計だよ!

Colibri から発売された、限定オールドタイプのミッキーマウスの高級17石手巻きPW(ポケットウォッチ……つまり懐中時計)!

ミッキーの懐中時計 シリアル付き限定品



限定1000個の商品で、コイツのシリアルナンバーは「0911」なんだよっ!

動作を確認しちゃった程度の未使用品(笑)

手巻きだから電池は要らないもんね!

まだ保護シールが残っている感じなのかな?

箱のフタ内側には「SWISS」「17JEWELRY」って書いてあるね!

時計の盤面には「17 jewels Incabloc」「SWISS MADE」って書いてあるね!

スイス製で17個の穴石を使用してインカブロックっていう構造(寧ろバネの形)で作成されてるって事なんだねっ!

写真10枚目のブックレットが少し曲がっているね!

シリアルナンバーは、本体のカバーを開けると書いてあるよ!(写真6枚目)

凄い貴重品で希少品な感じだからお高く出品だぃ!

ヤフオクかナニカで出している人よりは格段にお得なんだよっ!

売れたらアルパカのご飯が、干草から高級干草にグレードアップします!

この商品は売れなくても全く構わないので、コチラで掲示する金額以上に値引きする事はあまり無いですっ!

(採寸は大体です)

箱 11.5㎝×10㎝×5㎝

本体 直径5㎝

竜頭等含めた全長 7㎝

【注意事項!】

※写真のアルパカは商品には含まれません! だって販売者(パカ)だもの!

※コメント等のやり取りもアルパカが担当します! 不快に思われる方は遠慮願います!

※アルパカのおやつ代の為、値引きはそんなにしません! それでもっ!……って方はコメントにて宜しくです!

※発送は流石にアルパカでは出来ないので、ニンゲンに頼んでいます! 発送もアルパカで!……って無茶なヤツにはペェーっと胃液を吐きかけちゃいます!

※YouTubeチャンネルの宣伝を刺し込みます! 嫌な方はごめんなさい!

【ここからハッシュタグ】

#ディズニー #ミッキー #懐中時計 #限定品

商品の情報 ブランド ミッキーマウス 商品の状態 新品、未使用

【パカ屋本店は匿名配送ですっ!】ウォルトディズニーの作ったキャラ、ミッキーマウスの懐中時計だよ!Colibri から発売された、限定オールドタイプのミッキーマウスの高級17石手巻きPW(ポケットウォッチ……つまり懐中時計)!限定1000個の商品で、コイツのシリアルナンバーは「0911」なんだよっ!動作を確認しちゃった程度の未使用品(笑)手巻きだから電池は要らないもんね!まだ保護シールが残っている感じなのかな?箱のフタ内側には「SWISS」「17JEWELRY」って書いてあるね!時計の盤面には「17 jewels Incabloc」「SWISS MADE」って書いてあるね!スイス製で17個の穴石を使用してインカブロックっていう構造(寧ろバネの形)で作成されてるって事なんだねっ!写真10枚目のブックレットが少し曲がっているね!シリアルナンバーは、本体のカバーを開けると書いてあるよ!(写真6枚目)凄い貴重品で希少品な感じだからお高く出品だぃ!ヤフオクかナニカで出している人よりは格段にお得なんだよっ!売れたらアルパカのご飯が、干草から高級干草にグレードアップします!この商品は売れなくても全く構わないので、コチラで掲示する金額以上に値引きする事はあまり無いですっ!(採寸は大体です)箱 11.5㎝×10㎝×5㎝本体 直径5㎝竜頭等含めた全長 7㎝【注意事項!】※写真のアルパカは商品には含まれません! だって販売者(パカ)だもの!※コメント等のやり取りもアルパカが担当します! 不快に思われる方は遠慮願います!※アルパカのおやつ代の為、値引きはそんなにしません! それでもっ!……って方はコメントにて宜しくです!※発送は流石にアルパカでは出来ないので、ニンゲンに頼んでいます! 発送もアルパカで!……って無茶なヤツにはペェーっと胃液を吐きかけちゃいます!※YouTubeチャンネルの宣伝を刺し込みます! 嫌な方はごめんなさい!【ここからハッシュタグ】#ディズニー #ミッキー #懐中時計 #限定品

