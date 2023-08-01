【2022?新作】 作家 木村涼子お洋服プレート緑ワニ柄お皿クロコダイル鰐クロコ食器ワンピース型 器 食器

アーティスト Kimura Ryoko 作品 ワンピースプレート ワニ総柄 です。個展で購入した品。作家さんの手作り品の為、形、色 ムラ、サイズ感など個体差がありますが、良い状態です。
貴重 未使用品 HEREND ヘレンド アポニーターコイズ プレート 皿
【美品】Baccarat バカラ ワイングラス 計6点 食器
わに プリント ケーキ皿 コーヒー道具 ティータイム 珈琲カフェ
ミンロン Minh Long ティーセット ロータス
アリゲーター柄 デザイン キッチン グッズ 陶器 磁器 平皿 小皿
ヘレンド フラワーリボンブルー クリーマー
爬虫類 かわいい おしゃれ アイテム 小物 お茶 ティー レア 限定
内村七生さん お茶碗2つ、レンゲ2つ
恐竜 ダイナソー 怪獣 カエル 蛙 フロッグ かえる ワンピ 食事 雑貨
ヒグチユウコ 九谷焼 湯呑み茶碗 茶托付き こはる
深川製磁 ブルーチャイナ 長皿
mam様専用@mofusand モフサンド 3点セット
【未使用】エルメス ガダルキヴィール パンプレート 2枚組 皿
ウェッジウッド ピーターラビット サンドイッチトレイ 2枚セット
アーティスト Kimura Ryoko 作品 ワンピースプレート ワニ総柄 です。個展で購入した品。作家さんの手作り品の為、形、色 ムラ、サイズ感など個体差がありますが、良い状態です。わに プリント ケーキ皿 コーヒー道具 ティータイム 珈琲カフェ アリゲーター柄 デザイン キッチン グッズ 陶器 磁器 平皿 小皿 爬虫類 かわいい おしゃれ アイテム 小物 お茶 ティー レア 限定恐竜 ダイナソー 怪獣 カエル 蛙 フロッグ かえる ワンピ 食事 雑貨