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【2022?新作】 作家 木村涼子お洋服プレート緑ワニ柄お皿クロコダイル鰐クロコ食器ワンピース型 器 食器

商品の説明

アーティスト Kimura Ryoko 作品 ワンピースプレート ワニ総柄 です。個展で購入した品。作家さんの手作り品の為、形、色　ムラ、サイズ感など個体差がありますが、良い状態です。
貴重 未使用品 HEREND ヘレンド アポニーターコイズ プレート 皿

【美品】Baccarat バカラ ワイングラス 計6点 食器
わに プリント ケーキ皿 コーヒー道具 ティータイム 珈琲カフェ
ミンロン　Minh Long ティーセット　ロータス
アリゲーター柄 デザイン キッチン グッズ 陶器 磁器 平皿 小皿
ヘレンド　フラワーリボンブルー　クリーマー
爬虫類 かわいい おしゃれ アイテム 小物 お茶 ティー レア 限定
内村七生さん お茶碗2つ、レンゲ2つ
恐竜 ダイナソー 怪獣 カエル 蛙 フロッグ かえる ワンピ 食事 雑貨

ヒグチユウコ 九谷焼　湯呑み茶碗 茶托付き こはる

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

深川製磁　ブルーチャイナ　長皿

mam様専用@mofusand モフサンド 3点セット

【未使用】エルメス ガダルキヴィール パンプレート 2枚組　皿

ウェッジウッド　ピーターラビット　サンドイッチトレイ　2枚セット
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商品の状態目立った傷や汚れなし

【2022?新作】 作家 木村涼子お洋服プレート緑ワニ柄お皿クロコダイル鰐クロコ食器ワンピース型 器 食器

57分钟前

【2022?新作】 作家 木村涼子お洋服プレート緑ワニ柄お皿クロコダイル鰐クロコ食器ワンピース型 器 食器

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