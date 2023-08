定価39,600円の大人気で完売したコートです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スナイデル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

定価39,600円の大人気で完売したコートです。アレンジが自在の取り外し可能なショールとベルトがセットになった、ロングコートです。一目惚れしてオンラインで購入しましたが、当方身長153センチのため、着丈が合わず購入してから3回程度しか着用しておりません。目立った汚れ、傷などはございませんが、未使用品ではなく、素人自宅保管のため、その点ご了承いただける方は購入をお願いいたします。(神経質な方はご遠慮願います。)【特徴・スタイリング】フード付きのショールは、2カ所のボタンで取り外しができます。マフラーのように首に巻いたり、ウエストベルトに挟んで肩からかけたりが可能なので、様々なスタイリングが可能です。ロングコートは、シンプルで汎用性が高いデザインです。ボタンを開ければ華やかなビックカラーになり、留めればモードなスタンドカラーになるため、襟元のアレンジも楽しめます。 【商品説明】滑らかな風合いで、上質なウール生地です。公式カラーはグレージュです。SIZE:0 ゆき丈:78cm 身幅:64.5cm 着丈:112cm[洗濯情報]: ドライクリーニング[生産国]: 中国[素材]: 羊毛 90% ナイロン 10%カラー···グレー、グレージュ着丈···ロング柄・デザイン···無地素材···ウールフード···フードあり(取外し可)季節感···秋、冬

