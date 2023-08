ご閲覧いただき、ありがとうございます。

グレー色で落ち着いたお色味なので様々なシーンに着用しやすいかと思います。

サイズは38(Mサイズ相当)です。

※タグ付きです。

定価は画像の通り46,440円(税込)です。

丈:約101cm

横幅:約50cm

肩から腕:約62cm

サイズは平置きです。

素人採寸の為、多少の誤差にご了承ください。

新品未使用で綺麗なお品物ですが、自宅保管となります事をご理解お願い致します。

*品質表示*

表地 毛 100%

裏地 ポリエステル 100%

ご質問等ございましたら承ります。

即購入も可能です。

ご検討、よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ベーセッツ 商品の状態 新品、未使用

