※最終値下げ

Apolina アポリナ ワンピース / ドレス 2-3Y



★新品タグ付未開封★ファミリア ワンピース 90cm



【美品】caramel ニットワンピース 2Y



bonet et bonet 18m

トッカバンビーニ(TOCCABAMBINI)

baby dior ドレス ワンピース 12M



新品未使用♡タグ付き♡セット

【KIDS】Spiraeaワンピース

メゾピアノベビー限定お値下げ中♡

サイズ 90cm 新品未使用

シャーリーテンプル うさぎ グレコ 90



【最終価格】SOOR PLOOM Harriet 2021aw

定価47300円

ベル コスチューム



ワンピース トッカバンビーニ ピンク 花柄 総刺繍 メゾピアノ 可愛い レース



*メゾピアノ 立体うさぎ ワンピース*



みにとまと様専用になります。



Apolina アポリナ ワンピース / ドレス 2-3Y



★新品タグ付未開封★ファミリア ワンピース 90cm



【美品】caramel ニットワンピース 2Y

■デザイン小さなコデマリの花を50年代超のクラシックな色のグラデーションで表現した刺繍ドレスです。葉と花のアンバランスな配置や、光沢のある糸とない糸の組み合わせで切り替える手法など、テクニックもこだわり、絵画的なムードを醸し出しています。

bonet et bonet 18m



baby dior ドレス ワンピース 12M



新品未使用♡タグ付き♡セット

■着こなしポイントパーティーシーンや発表会などの特別な日にぴったりな一枚となっています。大ぶりのネックレスを合わせていただくと、より上品な仕上がりになります。

メゾピアノベビー限定お値下げ中♡



シャーリーテンプル うさぎ グレコ 90

[型番:OPT8YA0110]

【最終価格】SOOR PLOOM Harriet 2021aw

ローズ系5:[表地][外側][基布]ポリエステル:100%[刺繍糸][上糸]レーヨン:100%[下糸]ポリエステル:100%[内側]綿:100%[リボン部分]ポリエステル:100%[身頃裏地]ポリエステル

ベル コスチューム



ワンピース トッカバンビーニ ピンク 花柄 総刺繍 メゾピアノ 可愛い レース



*メゾピアノ 立体うさぎ ワンピース*



みにとまと様専用になります。



Apolina アポリナ ワンピース / ドレス 2-3Y



★新品タグ付未開封★ファミリア ワンピース 90cm



【美品】caramel ニットワンピース 2Y



bonet et bonet 18m

溢れるように花を咲かせる小さなコデマリ(SPIRAEA)をイメージし、クラシックな色合いのグラデーションで情感豊かに表現した刺繍ドレスです。葉と花をアンバランスに配置し、一面に咲き誇り風に揺れる様子を表現しています。つややかな光沢のある糸とマットな糸とを組み合わせで切り替える手の込んだテクニックを使い、立体感のある絵画的なムードを醸し出しています。ウエストのリボンをバイカラーで配色し、クチュールライクな1枚に仕上げました。

baby dior ドレス ワンピース 12M



新品未使用♡タグ付き♡セット



メゾピアノベビー限定お値下げ中♡



シャーリーテンプル うさぎ グレコ 90



【最終価格】SOOR PLOOM Harriet 2021aw



ベル コスチューム



ワンピース トッカバンビーニ ピンク 花柄 総刺繍 メゾピアノ 可愛い レース



*メゾピアノ 立体うさぎ ワンピース*



みにとまと様専用になります。



Apolina アポリナ ワンピース / ドレス 2-3Y



★新品タグ付未開封★ファミリア ワンピース 90cm



【美品】caramel ニットワンピース 2Y



bonet et bonet 18m



baby dior ドレス ワンピース 12M

トッカバンビーニ

新品未使用♡タグ付き♡セット

メゾピアノ

メゾピアノベビー限定お値下げ中♡

ファミリア

シャーリーテンプル うさぎ グレコ 90

プティマイン

【最終価格】SOOR PLOOM Harriet 2021aw

マールマール

ベル コスチューム

ナルミヤインターナショナル

ワンピース トッカバンビーニ ピンク 花柄 総刺繍 メゾピアノ 可愛い レース

ピアノ発表会

*メゾピアノ 立体うさぎ ワンピース*

結婚式

みにとまと様専用になります。

レース

Apolina アポリナ ワンピース / ドレス 2-3Y

花柄

★新品タグ付未開封★ファミリア ワンピース 90cm

刺繍

【美品】caramel ニットワンピース 2Y

裏地付き

bonet et bonet 18m

女の子

baby dior ドレス ワンピース 12M

95

新品未使用♡タグ付き♡セット

100

メゾピアノベビー限定お値下げ中♡

入園式

シャーリーテンプル うさぎ グレコ 90

タグ付き

商品の情報 商品のサイズ 90cm ブランド メゾピアノ 商品の状態 新品、未使用

※最終値下げ トッカバンビーニ(TOCCABAMBINI)【KIDS】Spiraeaワンピースサイズ 90cm 新品未使用定価47300円■デザイン小さなコデマリの花を50年代超のクラシックな色のグラデーションで表現した刺繍ドレスです。葉と花のアンバランスな配置や、光沢のある糸とない糸の組み合わせで切り替える手法など、テクニックもこだわり、絵画的なムードを醸し出しています。■着こなしポイントパーティーシーンや発表会などの特別な日にぴったりな一枚となっています。大ぶりのネックレスを合わせていただくと、より上品な仕上がりになります。[型番:OPT8YA0110]ローズ系5:[表地][外側][基布]ポリエステル:100%[刺繍糸][上糸]レーヨン:100%[下糸]ポリエステル:100%[内側]綿:100%[リボン部分]ポリエステル:100%[身頃裏地]ポリエステル溢れるように花を咲かせる小さなコデマリ(SPIRAEA)をイメージし、クラシックな色合いのグラデーションで情感豊かに表現した刺繍ドレスです。葉と花をアンバランスに配置し、一面に咲き誇り風に揺れる様子を表現しています。つややかな光沢のある糸とマットな糸とを組み合わせで切り替える手の込んだテクニックを使い、立体感のある絵画的なムードを醸し出しています。ウエストのリボンをバイカラーで配色し、クチュールライクな1枚に仕上げました。トッカバンビーニメゾピアノファミリア プティマインマールマール ナルミヤインターナショナルピアノ発表会結婚式レース花柄刺繍裏地付き女の子95100入園式タグ付き

商品の情報 商品のサイズ 90cm ブランド メゾピアノ 商品の状態 新品、未使用

【最終価格】SOOR PLOOM Harriet 2021awベル コスチュームワンピース トッカバンビーニ ピンク 花柄 総刺繍 メゾピアノ 可愛い レース*メゾピアノ 立体うさぎ ワンピース*みにとまと様専用になります。Apolina アポリナ ワンピース / ドレス 2-3Y★新品タグ付未開封★ファミリア ワンピース 90cm【美品】caramel ニットワンピース 2Y