【商品名】

【カラー】

・ブラック

【サイズ】

・32/32

・ウエスト 42cm

・股上 25.5cm

・股下 76cm

・総丈 101cm

・ワタリ幅 31cm

・裾幅 21cm

【商品説明】

・Polo by Ralph Lauren タクティカル カーゴパンツ。

・2000年初頭頃のラルフローレン。

・M65カーゴパンツにフライトパンツのディテールを掛け合わせたようなデザイン。

・人気なブラックカラー。

・ゴールデンサイズの32/32。

・数あるラルフローレンのカーゴパンツの中でも中々出ないスペシャルです。

・お探しの方に是非。

【状態】

・多少の着用感がございますが、目立つダメージ、汚れはございません。

・ヴィンテージ商品の為、ご了承お願いいたします。

【ご案内】

・24時間 『即購入、コメント』OKです。

・セット購入、リピーター様はお値下げ可能です。

・良い古着をセレクトしていますので、よかったらご覧ください→ #NEVERMIND_Instock

カラー···ブラック

Polo by Ralph Lauren ポロバイラルフローレン ラルフローレン POLO SPORT ポロスポーツ ポロスポ レザー ジャケット カーコート オープンカラー オンブレ シャツ

Travis Scott Helmut LANG ヘルムートラング RAF SIMONS ラフシモンズ

RALPH LAUREN BLACK LABEL ブラックレーベル

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

