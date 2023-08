アメリカで購入しました!

過去にも度々タッグを組んだPOLO RALPH LAURENとNew Eraのタッグから待望の新作が登場。49FORTYのブラックをベースに作られ、バイザーに施した筆記体の“Ralph Lauren”の刺繍がワンポイントになってます。

商品名: Polo Ralph Lauren Yankees Cap × New Era

POLO RALPH LAUREN × New Era コラボ★新作キャップ

◇カラー:

Polo Black(ブラック)

◇素材:ポリエステル100%

◇サイズ:

サイズ L (7 3/8): 内周 59 cm

◇参考サイズ

サイズ S (7 1/8): 内周 57 cm

サイズ M (7 1/4): 内周 58 cm

サイズ L (7 3/8): 内周 59 cm

サイズ XL (7 1/2): 内周 60 cm

☆新品未使用

☆海外正規品

☆日本完売

☆まとめ買い以外、お値引きいたしておりません。

アメリカで購入しました!NEW ERA × ラルフローレン コラボキャップ Lサイズ★ヤンキース49FORTY POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフ ローレン クーパーズタウン ニューヨーク・ヤンキース ブラック過去にも度々タッグを組んだPOLO RALPH LAURENとNew Eraのタッグから待望の新作が登場。49FORTYのブラックをベースに作られ、バイザーに施した筆記体の“Ralph Lauren”の刺繍がワンポイントになってます。商品名: Polo Ralph Lauren Yankees Cap × New EraPOLO RALPH LAUREN × New Era コラボ★新作キャップ◇カラー:Polo Black(ブラック)◇素材:ポリエステル100%◇サイズ:サイズ L (7 3/8): 内周 59 cm◇参考サイズサイズ S (7 1/8): 内周 57 cmサイズ M (7 1/4): 内周 58 cmサイズ L (7 3/8): 内周 59 cmサイズ XL (7 1/2): 内周 60 cm☆新品未使用☆海外正規品☆日本完売☆まとめ買い以外、お値引きいたしておりません。

