ONEPIECE ワンピース フィギュア モンキー・D・ルフィ ナイトメア・ルフィ T-H スタジオ 海外限定 正規品

■当商品の商品説明文、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます!■

・ハイクオリティ作品

・希少なのでお早目に!

・商品状態:未使用品

・極少量限定製作

・製作チーム:T-H スタジオ

・製作方式:手作業で製作

・製品材料:PU+樹脂+ポリストーン

・商品サイズ:幅(W)16 x 高さ(H)18 x 長さ(D)17 cm

・商品重量:約2kg(包装含む)

・専用箱付

・即購入OK、安心の国内即日発送

■緻密かつこだわり抜いた造型、精巧な逸品を是非お確かめ下さい!

■樹脂製フィギュアについて

・長所:少量生産が可能。造形、塗装が美しい、高級感がある。耐光、耐熱、耐水。細部の変形が起こり難い。

・短所:コスト高い。絵付けに個体差が発生しやすい。耐衝撃性が弱い。

■注意事項

・手作業で製作したものですので、造形や塗装には多少のあまい箇所もあるかもしれません。極度に細かいところが気になるかたはご遠慮ください。

・運送箱に少し凹みや汚れが有る場合がございますので、何卒ご了承ください。

■検索ワードーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ワンピース ガレージキット POP P.O.P ワールドコレクタブル ワーコレ SD リペイント エース サボ 麦わらの一味 ルフィ ナミ ゾロ ウソップ ロビン チョッパー フランキー ブルック ハンコック 不死鳥のマルコ 百獣のカイドウ ビッグマム 白ひげ シャンクス カタクリ ロー ドフラミンゴ 海軍 センゴク 黄猿 青雉 赤犬 藤虎 七武海

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ONEPIECE ワンピース フィギュア モンキー・D・ルフィ ナイトメア・ルフィ T-H スタジオ 海外限定 正規品■当商品の商品説明文、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます!■・ハイクオリティ作品・希少なのでお早目に!・商品状態:未使用品・極少量限定製作・製作チーム:T-H スタジオ・製作方式:手作業で製作・製品材料:PU+樹脂+ポリストーン・商品サイズ:幅(W)16 x 高さ(H)18 x 長さ(D)17 cm・商品重量:約2kg(包装含む)・専用箱付・即購入OK、安心の国内即日発送■緻密かつこだわり抜いた造型、精巧な逸品を是非お確かめ下さい!■樹脂製フィギュアについて・長所:少量生産が可能。造形、塗装が美しい、高級感がある。耐光、耐熱、耐水。細部の変形が起こり難い。・短所:コスト高い。絵付けに個体差が発生しやすい。耐衝撃性が弱い。■注意事項・手作業で製作したものですので、造形や塗装には多少のあまい箇所もあるかもしれません。極度に細かいところが気になるかたはご遠慮ください。・運送箱に少し凹みや汚れが有る場合がございますので、何卒ご了承ください。■検索ワードーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーワンピース ガレージキット POP P.O.P ワールドコレクタブル ワーコレ SD リペイント エース サボ 麦わらの一味 ルフィ ナミ ゾロ ウソップ ロビン チョッパー フランキー ブルック ハンコック 不死鳥のマルコ 百獣のカイドウ ビッグマム 白ひげ シャンクス カタクリ ロー ドフラミンゴ 海軍 センゴク 黄猿 青雉 赤犬 藤虎 七武海

