新ONCE EMS Care Pro 【風呂使用OK、目元ケア、顔、身体、頭皮可能】

新しくなったONCE電気バリブラシ!

他社にはない新機能搭載!古い電気バリブラシと箱が似てますが新しい方はproと書いてあります。お間違えのないようにお気をつけ下さい。

写真は現在私が使用したのを載せていますが、

お客様に郵送する製品は新品未開封になりますのでご安心ください。

【新品未使用、未開封】

電気バリブラシ【サロン専売品】

定価:87780円

サイズ:約W58×D157×H43mm

重さ:約182g

連続使用時間:約1時間

防水レベル:IPX5(バスルーム可、水洗い可)

カラー:ブラック

付属品:ACアダプター、USBケーブル、保管用ポーチ、取扱説明書(保証書付)

2022年12月に発売した新商品です。従来のONCE EMS CareがProに進化して防水お風呂で使用、目元EMSケアやボディEMS、5段階切り替え、エレクトロポレーションなど新機能が更にたくさん搭載、改良されてリニューアルされたものです!必ず満足して頂ける製品です!

値下げは今のところ考えておりません!早い者勝ちでよろしくお願いします!

MADE IN JAPAN

お風呂使用OK

顔、身体、頭皮、目元ケア

育毛

頭皮ケア

薄毛、白髪

電気バリブラシ

電気ブラシ

デンキブラシ

美顔器

美容機器

ボディ引き締めEMS

二の腕、腹部、ふくらはぎ

ems care

1+1=1

EMS(5段階切り替え)

エレクトロポレーション(美容液、ローション深部導入)

赤LED(コラーゲン生成)

青LED(殺菌、毛穴、ニキビ)

バイブレーション

温熱作用

防水、丸洗いOK

カラー···ブラック

タイプ···美顔器

タイプ···頭皮ケア

部位···全身

電源方式···充電式

防水···防水機能あり

タイプ···美顔器

部位···頭皮

電源方式···充電式

防水···防水機能あり

重量···~500g未満

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

