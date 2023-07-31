大人気の BOOX POKE2 電子ブックリーダー

6インチのe-inkタブレットです。
電子辞書 カシオ XD-Y7100 XS_SA18 ドイツ語 フランス語
googleplayより様々なアプリをインストールできます。日本語対応しています。
Kindle Oasis 第10世代 32GB Wi-Fi 最新 ほぼ未使用
背面がサラサラしたラバーとなっているため、持ちやすく他のpokeシリーズよりもデザインが秀逸です。
【美品】カシオ CASIO XD-K7100 ドイツ語 電子辞書
数回の使用後にしまっておいた為、非常にきれいな状態です。バッテリーもしっかり持ちます。
BOOX POKE2
定価4.3万■ほぼ未使用■値下シャープ 電子辞書/受験 英会話CASIO カシオ
他のフリマアプリでも出品しているためタイミングによりお売り出来ない場合があります。
看護医学電子辞書 医学書院 Casio IS-N13000
カシオ 電子辞書 EX-word DATAPLUS10 XD-Z4800
ディスプレイ 6インチ、解像度1448 x 1072 pxのE-ink Carta液晶
カシオ 電子辞書 フランス語モデル エクスワード CASIO XD-Y7200
※300ppi / HD / 16グレースケール / 静電容量式タッチ / フロントライト（暖色・寒色）
カシオ 電子辞書 エクスワード XD-JTSV6000（中日と日中の辞書を付き）
美品/Aランク 医学書院/CASIO 医療看護 電子辞書 IS-N10000
プロセッサ(CPU) Cortex-A532.0GHzオクタコア
カシオ 電子辞書 EX-word XD-SR9800 中国語を追加
RAM（メモリ） 2GBLPDDR3
ジュンス様専用 CASIO エスクワード 電子手帳 2019年 新品同様
ストレージ 32GB eMMC
amazon Kindle OASIS 第9世代 32GB CW24WI
バッテリー 1500mAh リチウムポリマー電池
CASIO EX-word 電子辞書
駆動時間 スタンバイモードで最長4週間
Kindle 16GB 6インチ 広告あり
カメラ なし
ex-word xd-sx9800we 電子辞書
ワイヤレス通信 Wi-Fi (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.1
SONY DPT-RP1 デジタルペーパー ソニー
インターフェース Micro USB (OTG)
CASIO EX-word中国語モデルXD-SR7300WE
OS Android 9.0
Amazon Kindle Paperwhite 第11世代 8GB 広告なし
ドキュメント形式：PDF、EPUB、TXT、DJVU、HTML、RTF、FB2、DOC、MOBI、CHM ..
電子辞書 カシオ XD-Y7100 XS_SA18 ドイツ語 フランス語
画像形式：PNG、JPG、TIFF、BMP
Kindle Oasis 第10世代 32GB Wi-Fi 最新 ほぼ未使用
音声フォーマット：WAV、MP3
【美品】カシオ CASIO XD-K7100 ドイツ語 電子辞書
DRM（サードパーティアプリ）をサポート
BOOX POKE2
サイズ 153×107×6.8mm
定価4.3万■ほぼ未使用■値下シャープ 電子辞書/受験 英会話CASIO カシオ
重量 150g
看護医学電子辞書 医学書院 Casio IS-N13000
カラー シルバー
カシオ 電子辞書 EX-word DATAPLUS10 XD-Z4800
カシオ 電子辞書 フランス語モデル エクスワード CASIO XD-Y7200
カシオ 電子辞書 エクスワード XD-JTSV6000（中日と日中の辞書を付き）
美品/Aランク 医学書院/CASIO 医療看護 電子辞書 IS-N10000
カシオ 電子辞書 EX-word XD-SR9800 中国語を追加
ジュンス様専用 CASIO エスクワード 電子手帳 2019年 新品同様
amazon Kindle OASIS 第9世代 32GB CW24WI
CASIO EX-word 電子辞書
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honnto
ex-word xd-sx9800we 電子辞書
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SONY DPT-RP1 デジタルペーパー ソニー
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CASIO EX-word中国語モデルXD-SR7300WE
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電子書籍
電子辞書 カシオ XD-Y7100 XS_SA18 ドイツ語 フランス語
google play
Kindle Oasis 第10世代 32GB Wi-Fi 最新 ほぼ未使用
【美品】カシオ CASIO XD-K7100 ドイツ語 電子辞書
BOOX POKE2
定価4.3万■ほぼ未使用■値下シャープ 電子辞書/受験 英会話CASIO カシオ
6インチのe-inkタブレットです。googleplayより様々なアプリをインストールできます。日本語対応しています。背面がサラサラしたラバーとなっているため、持ちやすく他のpokeシリーズよりもデザインが秀逸です。数回の使用後にしまっておいた為、非常にきれいな状態です。バッテリーもしっかり持ちます。他のフリマアプリでも出品しているためタイミングによりお売り出来ない場合があります。ディスプレイ 6インチ、解像度1448 x 1072 pxのE-ink Carta液晶※300ppi / HD / 16グレースケール / 静電容量式タッチ / フロントライト（暖色・寒色）プロセッサ(CPU) Cortex-A532.0GHzオクタコアRAM（メモリ） 2GBLPDDR3ストレージ 32GB eMMCバッテリー 1500mAh リチウムポリマー電池駆動時間 スタンバイモードで最長4週間カメラ なしワイヤレス通信 Wi-Fi (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.1インターフェース Micro USB (OTG)OS Android 9.0ドキュメント形式：PDF、EPUB、TXT、DJVU、HTML、RTF、FB2、DOC、MOBI、CHM ..画像形式：PNG、JPG、TIFF、BMP音声フォーマット：WAV、MP3DRM（サードパーティアプリ）をサポートサイズ 153×107×6.8mm重量 150gカラー シルバーkindlehonntokoboe-ink電子インク電子書籍google play