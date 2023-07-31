大人気の BOOX POKE2 電子ブックリーダー

6インチのe-inkタブレットです。

電子辞書 カシオ XD-Y7100 XS_SA18 ドイツ語 フランス語

googleplayより様々なアプリをインストールできます。日本語対応しています。

Kindle Oasis 第10世代 32GB Wi-Fi 最新 ほぼ未使用

背面がサラサラしたラバーとなっているため、持ちやすく他のpokeシリーズよりもデザインが秀逸です。

【美品】カシオ CASIO XD-K7100 ドイツ語 電子辞書

数回の使用後にしまっておいた為、非常にきれいな状態です。バッテリーもしっかり持ちます。

BOOX POKE2



定価4.3万■ほぼ未使用■値下シャープ 電子辞書/受験 英会話CASIO カシオ

他のフリマアプリでも出品しているためタイミングによりお売り出来ない場合があります。

看護医学電子辞書 医学書院 Casio IS-N13000



カシオ 電子辞書 EX-word DATAPLUS10 XD-Z4800

ディスプレイ 6インチ、解像度1448 x 1072 pxのE-ink Carta液晶

カシオ 電子辞書 フランス語モデル エクスワード CASIO XD-Y7200

※300ppi / HD / 16グレースケール / 静電容量式タッチ / フロントライト（暖色・寒色）

カシオ 電子辞書 エクスワード XD-JTSV6000（中日と日中の辞書を付き）



美品/Aランク 医学書院/CASIO 医療看護 電子辞書 IS-N10000

プロセッサ(CPU) Cortex-A532.0GHzオクタコア

カシオ 電子辞書 EX-word XD-SR9800 中国語を追加

RAM（メモリ） 2GBLPDDR3

ジュンス様専用 CASIO エスクワード 電子手帳 2019年 新品同様

ストレージ 32GB eMMC

amazon Kindle OASIS 第9世代 32GB CW24WI

バッテリー 1500mAh リチウムポリマー電池

CASIO EX-word 電子辞書

駆動時間 スタンバイモードで最長4週間

Kindle 16GB 6インチ 広告あり

カメラ なし

ex-word xd-sx9800we 電子辞書

ワイヤレス通信 Wi-Fi (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.1

SONY DPT-RP1 デジタルペーパー ソニー

インターフェース Micro USB (OTG)

CASIO EX-word中国語モデルXD-SR7300WE

OS Android 9.0

Amazon Kindle Paperwhite 第11世代 8GB 広告なし

ドキュメント形式：PDF、EPUB、TXT、DJVU、HTML、RTF、FB2、DOC、MOBI、CHM ..

電子辞書 カシオ XD-Y7100 XS_SA18 ドイツ語 フランス語

画像形式：PNG、JPG、TIFF、BMP

Kindle Oasis 第10世代 32GB Wi-Fi 最新 ほぼ未使用

音声フォーマット：WAV、MP3

【美品】カシオ CASIO XD-K7100 ドイツ語 電子辞書

DRM（サードパーティアプリ）をサポート

BOOX POKE2

サイズ 153×107×6.8mm

定価4.3万■ほぼ未使用■値下シャープ 電子辞書/受験 英会話CASIO カシオ

重量 150g

看護医学電子辞書 医学書院 Casio IS-N13000

カラー シルバー

カシオ 電子辞書 EX-word DATAPLUS10 XD-Z4800



カシオ 電子辞書 フランス語モデル エクスワード CASIO XD-Y7200



カシオ 電子辞書 エクスワード XD-JTSV6000（中日と日中の辞書を付き）



美品/Aランク 医学書院/CASIO 医療看護 電子辞書 IS-N10000



カシオ 電子辞書 EX-word XD-SR9800 中国語を追加



ジュンス様専用 CASIO エスクワード 電子手帳 2019年 新品同様



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CASIO EX-word 電子辞書

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SONY DPT-RP1 デジタルペーパー ソニー

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CASIO EX-word中国語モデルXD-SR7300WE

電子インク

Amazon Kindle Paperwhite 第11世代 8GB 広告なし

電子書籍

電子辞書 カシオ XD-Y7100 XS_SA18 ドイツ語 フランス語

google play

商品の情報 ブランド オニキス 商品の状態 未使用に近い

6インチのe-inkタブレットです。googleplayより様々なアプリをインストールできます。日本語対応しています。背面がサラサラしたラバーとなっているため、持ちやすく他のpokeシリーズよりもデザインが秀逸です。数回の使用後にしまっておいた為、非常にきれいな状態です。バッテリーもしっかり持ちます。他のフリマアプリでも出品しているためタイミングによりお売り出来ない場合があります。ディスプレイ 6インチ、解像度1448 x 1072 pxのE-ink Carta液晶※300ppi / HD / 16グレースケール / 静電容量式タッチ / フロントライト（暖色・寒色）プロセッサ(CPU) Cortex-A532.0GHzオクタコアRAM（メモリ） 2GBLPDDR3ストレージ 32GB eMMCバッテリー 1500mAh リチウムポリマー電池駆動時間 スタンバイモードで最長4週間カメラ なしワイヤレス通信 Wi-Fi (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.1インターフェース Micro USB (OTG)OS Android 9.0ドキュメント形式：PDF、EPUB、TXT、DJVU、HTML、RTF、FB2、DOC、MOBI、CHM ..画像形式：PNG、JPG、TIFF、BMP音声フォーマット：WAV、MP3DRM（サードパーティアプリ）をサポートサイズ 153×107×6.8mm重量 150gカラー シルバーkindlehonntokoboe-ink電子インク電子書籍google play

商品の情報 ブランド オニキス 商品の状態 未使用に近い

Kindle Oasis 第10世代 32GB Wi-Fi 最新 ほぼ未使用【美品】カシオ CASIO XD-K7100 ドイツ語 電子辞書BOOX POKE2定価4.3万■ほぼ未使用■値下シャープ 電子辞書/受験 英会話CASIO カシオ