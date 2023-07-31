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大人気の BOOX POKE2 電子ブックリーダー

商品の説明

6インチのe-inkタブレットです。
電子辞書　カシオ　XD-Y7100 XS_SA18 ドイツ語　フランス語
googleplayより様々なアプリをインストールできます。日本語対応しています。
Kindle Oasis 第10世代　32GB Wi-Fi 最新　ほぼ未使用
背面がサラサラしたラバーとなっているため、持ちやすく他のpokeシリーズよりもデザインが秀逸です。
【美品】カシオ　CASIO　XD-K7100　ドイツ語　電子辞書
数回の使用後にしまっておいた為、非常にきれいな状態です。バッテリーもしっかり持ちます。
BOOX POKE2

定価4.3万■ほぼ未使用■値下シャープ 電子辞書/受験 英会話CASIO カシオ
他のフリマアプリでも出品しているためタイミングによりお売り出来ない場合があります。
看護医学電子辞書 医学書院 Casio IS-N13000

カシオ　電子辞書　EX-word DATAPLUS10 XD-Z4800
ディスプレイ　6インチ、解像度1448 x 1072 pxのE-ink Carta液晶
カシオ 電子辞書 フランス語モデル エクスワード CASIO XD-Y7200
※300ppi / HD / 16グレースケール / 静電容量式タッチ / フロントライト（暖色・寒色）
カシオ 電子辞書 エクスワード XD-JTSV6000（中日と日中の辞書を付き）

美品/Aランク 医学書院/CASIO 医療看護 電子辞書 IS-N10000
プロセッサ(CPU)　Cortex-A532.0GHzオクタコア
カシオ 電子辞書 EX-word XD-SR9800 中国語を追加
RAM（メモリ） 2GBLPDDR3
ジュンス様専用　CASIO エスクワード　電子手帳　2019年　新品同様
ストレージ 32GB eMMC
amazon Kindle OASIS 第9世代 32GB CW24WI
バッテリー 1500mAh リチウムポリマー電池
CASIO EX-word 電子辞書
駆動時間　スタンバイモードで最長4週間
Kindle 16GB 6インチ 広告あり
カメラ なし
ex-word xd-sx9800we 電子辞書
ワイヤレス通信　Wi-Fi (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.1
SONY DPT-RP1 デジタルペーパー ソニー
インターフェース　Micro USB (OTG)
CASIO EX-word中国語モデルXD-SR7300WE
OS　Android 9.0
Amazon Kindle Paperwhite 第11世代 8GB 広告なし
ドキュメント形式：PDF、EPUB、TXT、DJVU、HTML、RTF、FB2、DOC、MOBI、CHM ..
電子辞書　カシオ　XD-Y7100 XS_SA18 ドイツ語　フランス語
画像形式：PNG、JPG、TIFF、BMP
Kindle Oasis 第10世代　32GB Wi-Fi 最新　ほぼ未使用
音声フォーマット：WAV、MP3
【美品】カシオ　CASIO　XD-K7100　ドイツ語　電子辞書
DRM（サードパーティアプリ）をサポート
BOOX POKE2
サイズ　153×107×6.8mm
定価4.3万■ほぼ未使用■値下シャープ 電子辞書/受験 英会話CASIO カシオ
重量　150g
看護医学電子辞書 医学書院 Casio IS-N13000
カラー　シルバー
カシオ　電子辞書　EX-word DATAPLUS10 XD-Z4800

カシオ 電子辞書 フランス語モデル エクスワード CASIO XD-Y7200

カシオ 電子辞書 エクスワード XD-JTSV6000（中日と日中の辞書を付き）

美品/Aランク 医学書院/CASIO 医療看護 電子辞書 IS-N10000

カシオ 電子辞書 EX-word XD-SR9800 中国語を追加

ジュンス様専用　CASIO エスクワード　電子手帳　2019年　新品同様

amazon Kindle OASIS 第9世代 32GB CW24WI

CASIO EX-word 電子辞書
kindle
Kindle 16GB 6インチ 広告あり
honnto
ex-word xd-sx9800we 電子辞書
kobo
SONY DPT-RP1 デジタルペーパー ソニー
e-ink
CASIO EX-word中国語モデルXD-SR7300WE
電子インク
Amazon Kindle Paperwhite 第11世代 8GB 広告なし
電子書籍
電子辞書　カシオ　XD-Y7100 XS_SA18 ドイツ語　フランス語
google play

Kindle Oasis 第10世代　32GB Wi-Fi 最新　ほぼ未使用

商品の情報

ブランドオニキス
商品の状態未使用に近い

【美品】カシオ　CASIO　XD-K7100　ドイツ語　電子辞書

BOOX POKE2

定価4.3万■ほぼ未使用■値下シャープ 電子辞書/受験 英会話CASIO カシオ
6インチのe-inkタブレットです。googleplayより様々なアプリをインストールできます。日本語対応しています。背面がサラサラしたラバーとなっているため、持ちやすく他のpokeシリーズよりもデザインが秀逸です。数回の使用後にしまっておいた為、非常にきれいな状態です。バッテリーもしっかり持ちます。他のフリマアプリでも出品しているためタイミングによりお売り出来ない場合があります。ディスプレイ　6インチ、解像度1448 x 1072 pxのE-ink Carta液晶※300ppi / HD / 16グレースケール / 静電容量式タッチ / フロントライト（暖色・寒色）プロセッサ(CPU)　Cortex-A532.0GHzオクタコアRAM（メモリ） 2GBLPDDR3ストレージ 32GB eMMCバッテリー 1500mAh リチウムポリマー電池駆動時間　スタンバイモードで最長4週間カメラ なしワイヤレス通信　Wi-Fi (2.4GHz/5GHz)、Bluetooth 4.1インターフェース　Micro USB (OTG)OS　Android 9.0ドキュメント形式：PDF、EPUB、TXT、DJVU、HTML、RTF、FB2、DOC、MOBI、CHM ..画像形式：PNG、JPG、TIFF、BMP音声フォーマット：WAV、MP3DRM（サードパーティアプリ）をサポートサイズ　153×107×6.8mm重量　150gカラー　シルバーkindlehonntokoboe-ink電子インク電子書籍google play

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ブランドオニキス
商品の状態未使用に近い

大人気の BOOX POKE2 電子ブックリーダー

47分钟前

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