"ちょうど良い古着" 提供

クロムハーツ ブラックデニム クロスボール 31 黒



【希少】◎LEVI'S★503B-XX ヴィンテージ復刻 ジーンズ W31L36

#ビンテージ #レトロ 古着を主に出品しております

70s ヴィンテージ BIGMAC ビッグマック デニムペインターパンツ



最終値下げ!早い者勝ち!売り切り!

#medicine古着 こちらから商品一覧に飛べます

70's Levi's 501 66前期 66初期



ドルガバ ドルチェアンドガッバーナ デニム ジーンズ ジーパン 54 XL



新品タグ付 DIESEL BLACK GOLD コレクションデニム カーゴ46

unisex

未使用 Lee リー ユーズド加工デニム



90s Levis 501xx ボタン裏555 バレンシア工場 BIG E

made in Egypt levi's 501 denim pants

[週末値下げ] Eytys CYPRESS TAR



stussy denim jeans ステューシー デニムパンツ ジーパン 32

エジプト製 リーバイス501 フレアデニムパンツ ジーンズ

つぎはぎ ベルボトム vintage



Supreme Double Knee Painter Pant 32

淡い色味ながらも少し濃さが残る程よい色味

gohemp ゴーヘンプ ONE WASH デニムジーンズ



60s 70s SWEET ORR セーラーパンツ デニムパンツ

前所有者が膝をついて作業をしていたと読み取れる、汚れ リアルな汚れなのにアートを感じます

新品】リーバイス エディフィス 501(R) ORIGINALBLACK L30



【人気】ヒステリックグラマー スタッズデニム 小窓 木村拓哉着用 32

Y2Kファッション vintage ヴィンテージ 90s 系のmixのコーディネートに落とし込んでも◎ テック系 テクニカルウェア フレアスラックス ワークパンツ としても使えそうです

Levi's リーバイス501 ブラックジーンズ ユーロデニム 34㌅



SAND&SALT&SUN/インディゴ/デニム/スウェットパンツ/ダメージ加工

裾のダメージもスリットの様で、本来のストレートテーパードが levi's517 や スタプレ ランチャーパンツ の様に フレアシルエットの様に見えます

Y様専用ジャンパリ スキニーセット



Resolute10周年Limited ModelAA711

size : 表記34×34(実寸l程度)ウエスト88股上29(ウエスト最上部から)股下83わたり30(画像参照)程度裾幅21全長108程度

acne studios 1989 デニムジーンズ



STUDIO NICHOLSON "PYAD" size M

モデル178/70kg

《バックロゴ》激レア CUNE ウサギデラロッチャ デニムパンツ 34 古着



良デザイン!O.Liner デニムパンツ セルビッチ チェーンステッチ

膝よごれ、裾、裾裏に小汚れ

DIESEL|jogg WAYKEE w34 ジョグデニムジョグジーンズ



未使用タグ付き!NOVE 立体加工ストレッチデニム!日本製!



先染め USA製 32×30 ! リーバイス Levi's 501 ブラック 黒



リーバイス 激レア ペイズリー柄 ストレート デニムパンツ デニム 古着

フォロワー様は3%引き(¥10000以上の商品は均一¥300引きとなります) まとめ買いをご希望の方は2点で¥500引き 3点¥1.000引き 4点¥1.500引き 5点以上は¥2.000引き

極太 W42 マリテフランソワジルボー シャトルパンツ



FARMERS BUGGY PANTS



ジュンヤワタナベのダメージジーンズ



90'sリーバイス501W36×L33/赤耳66前期後期505タイプ70505



K 44-46相当 新品未使用 DSQUARED2 ブラック リング デニム

*男女問わずの #vintage #used の 古着 を提供しています。 フォロー割 もあるので是非フォローよろしくお願いします

ディーゼル 加工デニム



値下げ 新品 未使用 Butter Goods santosuosso

カラー··· 青 水色ブルー

ブルーナボイン レオパンダデニム サイズS

丈···フルレングス

90s Hysteric Glamour ウミヘビデニムパンツ ブラック

シルエット···ブーツカット フレアシルエット ベルボトム

◆期間限定値下◆【美品】テラソンストック★デニムジャケット★カバーオール★米国製

デニム加工···クラッシュ/ダメージ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

"ちょうど良い古着" 提供 #ビンテージ #レトロ 古着を主に出品しております#medicine古着 こちらから商品一覧に飛べますunisexmade in Egypt levi's 501 denim pants エジプト製 リーバイス501 フレアデニムパンツ ジーンズ淡い色味ながらも少し濃さが残る程よい色味前所有者が膝をついて作業をしていたと読み取れる、汚れ リアルな汚れなのにアートを感じますY2Kファッション vintage ヴィンテージ 90s 系のmixのコーディネートに落とし込んでも◎ テック系 テクニカルウェア フレアスラックス ワークパンツ としても使えそうです裾のダメージもスリットの様で、本来のストレートテーパードが levi's517 や スタプレ ランチャーパンツ の様に フレアシルエットの様に見えますsize : 表記34×34(実寸l程度)ウエスト88股上29(ウエスト最上部から)股下83わたり30(画像参照)程度裾幅21全長108程度モデル178/70kg膝よごれ、裾、裾裏に小汚れフォロワー様は3%引き(¥10000以上の商品は均一¥300引きとなります) まとめ買いをご希望の方は2点で¥500引き 3点¥1.000引き 4点¥1.500引き 5点以上は¥2.000引き*男女問わずの #vintage #used の 古着 を提供しています。 フォロー割 もあるので是非フォローよろしくお願いしますカラー··· 青 水色ブルー丈···フルレングスシルエット···ブーツカット フレアシルエット ベルボトムデニム加工···クラッシュ/ダメージ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

美品 濃紺 LVC リーバイス 501 55501 米国製mlvince type-4 straight crash denim 32Jieda SWITCHING OVER DENIM PANTS ブルー 190s 古着 OutKast ブラックデニム バギー オーバーサイズ チャコールリーバイス ビックE 赤耳【Nudie Jeans】ヌーディージーンズ デニム 美品 W29 L32TETEIのデニム。ロエン。ロアーエゴトリッピングHYDE.DSQUARED2 Skater Jean【美品】DIESEL ディーゼル スキニーパンツ ストレッチ デニム ジーパン86年USA製 Levi's 501 ハチマル 赤耳直後 L3109