MONCLER(モンクレール)

ERAULT GIUBBOTTO

サイズ:2(M相当)

カラー:ブルー

綺麗な発色のブルーにさりげない黒ロゴがカッコいいです。状態は良いです。尚クリーニング済みです。

ダウンが厚すぎない為、春先までカジュアルに着ていただける一品です!スタイリッシュにデニム、白Tシャツと合わせるとスッキリとしたスタイルで遊び心をさりげなくアピールできると思います!

肩幅47cm

身幅53cm

着丈68cm

袖丈64cm

胸囲110cm

(多少の誤差はご了承ください)

ヨーロッパ(フランス)にて2017年に購入しました。

自分にはサイズがやや大きいので出品します。

正規品確認済みです。

中古品ということご理解いただき、

ご購入お願いいたします。

発送は小さく畳んで送付させて頂きますのでご承知おきください。

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ボタン留め

フード···フードなし

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド モンクレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

