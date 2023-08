カラー...ブラック

パンツ丈...フルレングス

柄・デザイン...無地

素材...本革当店の商品をご覧いただき、ありがとうございます。

・ブランド名

HARLEY DAVIDSON ハーレーダビッドソン

・サイズ

W34

・採寸値

ウエスト 85㎝

股下 77㎝

股上 32㎝

ワタリ 28㎝

裾幅 21㎝

ご紹介いたします商品は、HARLEY DAVIDSON社製レザーパンツ!

高価な商品だけあり、上質なレザーを使用しており、芸術的なシルエットに仕上がっております。

バイクシーンやタウンユースでも大活躍する商品です!

着用に問題があるような致命的なダメージはありませんので、末永く愛用していただけるアイテムです。

古着のため、すべての商品が一点モノです。同じ商品の再入荷は未定となります。ぜひこの機会に!

ほかにも、厳選した商品が出品されています。

商品一覧もぜひ、ご覧になってください。

JT-196

即決★HARLEY DAVIDSON★W34 レザーパンツ ハーレーダビッドソン メンズ 黒 ブラック 本革 ライダースパンツ パンクロック ツーリング

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

