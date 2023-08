100％本物 DOLCE&GABBANA　ドルチェアンドガッバーナ　メッシュ　レザー　シャツ レザージャケット

こんにちは。

商品名: DOLCE&GABBANA Vintage ドルチェアンドガッバーナ ヴィンテージ メッシュ レザー 長袖 シャツ ジャケット

カラー: ダークグリーン

状態:6.5/10

※内部少し変色(画像9枚目)

サイズ: 不明(M-L相当)

平置き寸法:

着丈-約77cm(襟含む)

身幅-約45cm

肩幅-約41cm

袖丈-約66cm

裾幅-約47cm

※寸法には数cmの誤差がある可能性がございます。

付属品: 無し

ヴィンテージ ドルチェアンドガッバーナのレザーシャツです。

メッシュのような穴が開いたデザインとなっており、春でも着用できるレザーシャツです。

シャツジャケットのように気軽に羽織ることができます。

リユースショップで購入した正規品です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ドルチェアンドガッバーナ 商品の状態 やや傷や汚れあり

