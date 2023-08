メインカラー...ブラック

メインカラー...ブラック人気モデル...converse addictスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...レザーコンバースのアディクト23ssモデル。黒レザーです。サイズが大きすぎたため出品します。新品購入後、短時間ですが2回履きました。インソールはニューバランスのものに入れ替えていたため、本来のインソールは未使用です。特に傷や汚れ、しわなどもありません。箱、アディクトについての説明書、スニーカーに詰めてあった紙は残っているので一緒に送ります。すり替え防止のため返品は御遠慮ください。気になる点等があれば必ず事前にご質問ください。よろしくお願い致します。

