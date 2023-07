カラー···ホワイト

ラブティアラ マディジルコニアティアラ



ランジャナカーン イヤリング 新品未使用

サイズ:バスト83cm

☆値下げ☆ 日本製 新品 ドロワーズ3点セット ブライダルインナー ウェディング

長さ :165cm〜168cm

佐々木希 ウェディングドレス カラードレス

ウエスト:67cm

新品IVORY&CO ティアラ ELIZABETH エリザベス



☆最終値下げ☆日本製 新品 H100 ドロワーズ 3点セット ドレス ブライダル

身長160、体重48キロでちょうどいい着心地でした。

WACOAL ブライダルインナー D80

ファスナーが左脇下らへんに付いておりボタンも

ロングワンピース ❤️ キャバクラドレス スナックドレス Vネック

2つついてます。

【専用クリーニング済】ウエディングドレス ソフトマーメイド ウェディング



ブライダルインナー DRESS The LIFE



DRESS PRODUCTION ブラック マーメイドドレス W225BK



*VERAWANG BRIDE* ヴェラウォン ディンドラ ウェディングドレス

結婚式前撮りにて1日着用しました。

サテン ウェディングドレス Aライン Vネック 白 パニエ グローブ ベール付

一度着用しただけですが、外での前撮りでしたので、

二次会用 ウェディングドレス

バックリボンの下(裾)部分が汚れてます。

ウエディングドレス◎前撮り*二次会*1.5次会

それ以外の裾のシミはほぼ目立ちません。

グレースシトラス ウェディングドレス マーメイド 7号

写真を参照ください。

セモア ブライダルインナー D75



*Mori Lee* モリリー ウェディングドレス

クリーニング済みです。

夫妻♡豪華扇子プロップス&手鞠*和装前撮りに



超ウェディングドレス Aライン レース 二次会 キャバドレス ショート ウエスト

素人検品ですのでご理解あり方おられましたら

THE URBAN BLANCHE マーメイドドレス ウエディングドレス

是非よろしくお願いします!

美品 ブライダルインナー FOUR SIS & CO.



ブランシュネージュ ウェディングドレス

とても可愛いおしゃれなデザインです!

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー···ホワイトサイズ:バスト83cm長さ :165cm〜168cmウエスト:67cm身長160、体重48キロでちょうどいい着心地でした。ファスナーが左脇下らへんに付いておりボタンも2つついてます。結婚式前撮りにて1日着用しました。一度着用しただけですが、外での前撮りでしたので、バックリボンの下(裾)部分が汚れてます。それ以外の裾のシミはほぼ目立ちません。写真を参照ください。クリーニング済みです。素人検品ですのでご理解あり方おられましたら是非よろしくお願いします!とても可愛いおしゃれなデザインです!

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【Sさま専用】ココメロディ ウェディングドレス 5号【専用】ウェディングドレス 結婚式 前撮りELLE MARIAGE 「FLEUR」ウェディングドレスワタベウェディング☆Aラインドレス超定番人気YumiKatsura桂由美ヴェールとパニエ付ウェディングドレスフォーシスアンドカンパニー ロングベール 結婚式FOUR SIS & Co. ブライダルインナー E70