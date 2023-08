安いそれに目立つ Little ☆ Kitty 11種 collection miniture キャラクターグッズ

☆ Little Kitty miniture collection 11種

新品未使用。

1976年頃の商品です。

古いものの為、外箱に、若干の変色、破け等ありますので、ご了承ください。

2 GARDEN SET

3 DUSTING SET

4 WATERING POT

9 MILK CAN

11 LUNCH SET

19 SUGAR POT

20 MILK POT

29 MAGAZINE RACK

35 MINI SEAT ※座面劣化につき剥がれあり

36 CHARACTER CHAIR

40 MINI EASEL

サンリオ ハローキティ キティ ミニチュア レトロ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

☆ Little Kitty miniture collection 11種新品未使用。1976年頃の商品です。古いものの為、外箱に、若干の変色、破け等ありますので、ご了承ください。2 GARDEN SET3 DUSTING SET4 WATERING POT9 MILK CAN11 LUNCH SET19 SUGAR POT20 MILK POT29 MAGAZINE RACK35 MINI SEAT ※座面劣化につき剥がれあり36 CHARACTER CHAIR40 MINI EASELサンリオ ハローキティ キティ ミニチュア レトロ

