絹女 KINUJO キヌージョ ヘアアイロン

KINUJO正規販売店apish mo.noで購入した正規品です。

主人がコテと間違えて購入したためお譲りします。

6月4日に届いたばかりです。

型番:LM-125

本体サイズ:288×62×38.5mm

重量:390g

プレートサイズ:28×100mm

素材:シルクプレート

アルミニウム、プラスチック

電源:100V(日本国内専用)

消費電力:48W 50/60Hz

温度調整:130~220℃(10℃単位)

PSEマーク:PSEマーク取得済

(特定電気用品以外の電気用品)

新品未使用品です。

神経質な方はご遠慮ください。

アイロンタイプ···ストレート、カール

立ち上がり時間···〜20秒

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

