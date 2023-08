★集中力アップに★

☆新品未使用です☆

通常販売価格48,000円

【商品内容】:酸素発生器

【サイズ】:(約)23cm×23cm×34cm

【重量】:(約)6kg

【酸素流量】:1〜7L

【定格電圧】:AC100V 50/60Hz

【酸素濃縮率】:93%

【連続使用時間】:48時間

【騒音レベル】:45dB以下

〜使用上の注意事項〜

●本製品は健康管理機器であり特定医療機器ではありません。

●一般的な健康維持を目的としたもので医療目的で使用するためのものではありません。

●改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。

●仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。

●ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。

●海外輸入商品により、汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。

○以上、ご同意の上ご購入ください!○

#酸素発生器

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

