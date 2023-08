STEALTH STELL'A(ステルスステラ)のキャップです。

L'Arc~en~CielベースのTETSUYAさんプロデュースのブランドです!

2021年か2022年に銀座三越でポップアップストアが開催された際の会場限定非売品です。

一定金額以上購入でもらえるようなものでした!

目立ちませんが、ツバによく見れば少し擦れがある程度の状態です。

合計5回程度の使用済みです。

形状維持のためポストに入るA4サイズでなく、宅急便コンパクトのサイズで送付予定です。

カラー...ブラック

形...ベースボール

素材...コットン

商品の情報 ブランド ステルスステラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

